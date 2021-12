Cuneo e i servizi all'abitare: corso Francia e via Busca al centro di un progetto di "communal living"

Gli inglesismi potranno non piacere al presidente della I^ commissione consiliare Giovanni Cerutti, ma è con il termine di "Communal Living" che si indica il progetto a cui il Comune di Cuneo ha partecipato aggiundicandosi il primo dei tre step previsti; obiettivo, finanziare progetti d'impatto sociale caratterizzati da un senso di spiccata innovazione, che in città toccheranno la tematica dell'abitare.



A darne contezza nella serata di lunedì 13 dicembre nel corso della riunione della commissione è stata l'assessore e vicesindaco Patrizia Manassero: "Si tratta di un bando complesso - ha detto - che ci ha visto però aggiudicarci i 150.000 euro della prima tranche di finanziamento, che abbiamo utilizzato per mappare la qualità cittadina dei servizi all'abitare. Proseguiamo con la seconda parte del bando, che mette in palio 450.000 euro di finanziamento".



Secondo Manassero il progetto raccoglie e prosegue quanto fatto dal tavolo del Ben-essere coordinato nei mesi scorsi dalla collega Franca Giordano: "Il nostro progetto vuole fornire servizi per far fronte a bisogni diretti delle persone con maggiore disabilità e, allo stesso tempo, proporre nuove soluzioni abitative" ha aggiunto. Uno sforzo su due direttrici, quindi, che coinvolgerà un alloggio in frazione San Rocco Castagnaretta lungo corso Francia e un fabbricato comunale di via Busca contenete alcuni alloggi ristrutturati come soluzioni abitative di social housing contestualmente al progetto PINQuA.



La fase conclusiva del bando permetterà l'accesso a un finanziamento pari a 1 milione di euro.