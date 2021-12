Cuneo immagina il nuovo polo scolastico per Grandis e Ipsia: "Iniziamo a ripensare la distribuzione delle scuole in città"

"Nei prossimi anni, in città, si creerà un domino importante a seguito della costruzione del nuovo polo scolastico dedicato all'istruzione Superiore tecnica. Sono tanti gli edifici del territorio che necessitano di interventi e manutenzione, e gli studenti ospitati in alcuni di essi potrebbero trovare momentanea sistemazione nei contenitori lasciati vuoti".



Risponde così il sindaco di Cuneo e presidente della Provincia Federico Borgna ai consiglieri - "Beppe" Lauria e Ugo Sturlese sopra tutti - che nella serata di ieri (martedì 14 dicembre), durante la riunione della VI^ commissione consiliare incentrata sull'illustrazione del progetto di realizzazione di un nuovo polo scolastico dedicato all'istruzione superiore tecnica e professionale, hanno chiesto delucidazioni sul destino dei fabbricati di Grandis e Ipsia. Che proprio a seguito della costruzione della nuova struttura si vedrebbero svuotati.



E il domino è un'immagine significativa delle intenzioni dell'amministrazione comunale e provinciale relativamente all'edilizia scolastica: "Dopo la pandemia crediamo come amministrazione provinciale che ci sia bisogno di ripensare completamente la distribuzione delle scuole cittadine, non solo Superiori - ha aggiunto durante la commissione l'assessore Mauro Mantelli - . C’è tutto un quadro strategico che si muove attorno a questo ragionamento, perché un capitolo fondamentale del nostro nuovo Piano Strategico è proprio 'scuole al centro'".



UNA NUOVA SCUOLA SUPERIORE DOPO 40 ANNI

Erano decenni che Cuneo non vedeva un progetto di costruzione simile. Che coinvolgerà i 1.100 studenti degli istituti tecnici professionali della città e che è stato commissionato dalla Provincia allo studio Kuadra - gli architetti hanno partecipato alla commissione per illustrare lo studio di fattibilità - per una somma di quasi 17 milioni di euro coperti con fondi PNRR e con il denaro ricavato dalla vendita dell'ex-IPI.



Verrà coinvolta nei lavori l’area del Provveditorato provinciale, che verrà abbattuto (la demolizione avverrà, però, soltanto a cantiere già partito). La nuova struttura verrà realizzata tramite moduli prefabbricati coibentati che conterranno quaranta nuove aule (di cui quattro dedicate alla didattica all'aperto), dieci nuovi laboratori, una biblioteca, due palestre, un auditorium da oltre 250 posti e un anfiteatro esterno a gradoni.



I lavori partiranno, nelle intenzioni dell'amministrazione, l'anno prossimo e dovranno concludersi entro il 2026.