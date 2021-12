Giustizia, Bergesio, Lega: “Ddl contro autolesionismo era impegno Lega, bene approvazione”

“Abbiamo mantenuto la promessa fatta dalla Lega alle famiglie di punire l’istigazione all’autolesionismo introducendone la fattispecie nel nostro ordinamento”. Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Lega Salvini Premier, commenta l’approvazione all’unanimità, ieri in Senato, del disegno di legge che modifica il Codice Penale introducendo la fattispecie dell’istigazione all’autolesionismo. Primo firmatario è il Senatore Simone Pillon, Lega. Tra i firmatari del ddl anche il Senatore Bergesio.

Sono sempre più frequenti le notizie di suicidi tra giovanissimi nel corso di assurde e pericolosissime sfide promosse sui social. La legislazione vigente contempla l’istigazione al suicidio e a delinquere, ma tali condotte non coprono la fattispecie dell’istigazione all’autolesionismo e lasciano esenti da pena i gestori delle piattaforme social che, pur avendo i mezzi tecnici per fronteggiare la diffusione di tali minacce, omettendo i dovuti controlli permettono la circolazione di questi contenuti. Una lacuna che il disegno di legge proposto dalla Lega ed approvato in Senato potrà sanare.