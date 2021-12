In Confindustria Cuneo si parla di come fare impresa negli Stati Uniti

Per gli imprenditori italiani il fascino degli Stati Uniti resta intatto. Il mercato d’oltreoceano è quello che più attrae, ma occorre una preparazione adeguata per saper operare in modo consapevole. Per avere successo, serve una strategia che tenga conto di tanti elementi, dagli aspetti fiscali a quelli logistici, dalle potenziali opportunità ai fattori di rischio.



Attraverso un webinar in programma mercoledì 15 dicembre alle ore 10, dal titolo “Fare impresa negli Stati Uniti”, Confindustria Cuneo proverà a spiegare alle aziende associate le principali peculiarità del mercato statunitense, attraente per eccellenza ma reso ancora più interessante dal piano infrastrutturale realizzato da Biden.



L’incontro, coordinato dalla responsabile del Servizio Internazionalizzazione di Confindustria Cuneo Bianca Revello, potrà contare sul prezioso apporto di due autorevoli relatori, Fabio Marazzi e Andrea Noris, rispettivamente Founding Partner e Senior Associate dello Studio Marazzi & Associati di Bergamo, specializzato nel supportare le aziende nel processo di internazionalizzazione. A chi è intenzionato a costituire una società negli Usa, spiegheranno quali siano i principali adempimenti, i vantaggi ed i fattori rilevanti nella scelta dello Stato d’insediamento.



Si parlerà della commercializzazione tramite agenti e distributori e della contrattualistica, analizzando le problematiche e le possibili soluzioni e verranno fatti cenni introduttivi sull’Infrastructure and Jobs Act, il piano economico ed infrastrutturale da oltre 1000 miliardi di dollari approvato dalla presidenza Biden, che potrà aprire nuove ed interessanti opportunità anche per le imprese italiane. Infine, ci sarà uno spazio dedicato ad un settore in continua evoluzione come il food processing, analizzandone le potenzialità ed i rapporti con il nostro Paese.



L’incontro è gratuito.



Per partecipare: confindustriacuneo.it/calendario.