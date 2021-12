L’Acli di Fossano in festa, inaugura la propria bandiera

Una bella festa in famiglia quella organizzata sabato 11 dicembre al Circolo Acli “Bocciofila Autonomi”, dove tutti i volontari e dipendenti della sede zonale hanno vissuto una giornata in amicizia, per stare insieme e scambiarsi gli auguri.

Ad organizzare l’iniziativa, a cui ha preso parte, in rappresentanza delle Acli provinciali, Bruno Massa, che ha portato i saluti del presidente e della presidenza, è stato il presidente di zona delle Acli di Fossano, Mario Saettone, insieme ai volontari del Circolo Acli “Abrate”, che ha sede all’interno degli uffici zonali di via Vescovado 16, a cui dedicano il loro servizio, collaborando con il personale e la referente del Caf, Patrizia Ribero. In questo periodo, in particolare, stanno lavorando molto anche per la continua sanificazione e il controllo dei green pass dei soci che accedono ai locali.

I commensali, una ventina in tutto, hanno gustato insieme un ottimo pranzo preparato dal Circolo “Autonomi” e, durante i festeggiamenti, hanno anche inaugurato la bandiera delle Acli della sede zonale, che servirà per le prossime manifestazioni di entrambi i circoli fossanesi.

Il presidente di zona, Mario Saettone, ha ringraziato tutti i volontari e gli operatori per il grande lavoro svolto e ha espresso i migliori auguri di buone feste.