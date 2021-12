Le spoglie di Davide ritornate nella sua Alba. Per ricordarlo una funzione privata

Sarà una funzione in forma strettamente privata in programma nelle prossime ore presso la parrocchia del Mussotto l’occasione per dare un ultimo saluto a Davide Giri, il ricercatore albese aggredito e ucciso la sera del 2 dicembre scorso a Manhattan.



Martedì scorso, mentre nel duomo di Alba si teneva una partecipata veglia di preghiera organizzata dal Liceo Classico Govone, la famiglia del giovane era volata a New York per raggiungere il loro caro e portarne a casa le spoglie, accolti dalle autorità locali e dai vertici della Columbia University, l’ateneo nel quale ormai da sei anni Davide, che martedì 10 dicembre avrebbe compiuto 31 anni, operava come ricercatore e assistente in ingegneria informatica.



Nelle scorse ore, dopo una veglia tenuta nel campus e la cremazione dei suoi resti, il papà Renato, la mamma Giuseppina, i fratelli Michele e Caterina hanno fatto ritorno presso l’abitazione di famiglia in frazione Scaparoni, dove ora attendono di prendere parte alla funzione con quale la famiglia ricorderà il loro congiunto in forma strettamente privata, nel riserbo che ha caratterizzato il loro dolore sin dall’inizio di questa terribile vicenda.