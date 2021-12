Nuovo medico di medicina generale a Bagnolo Piemonte

Prenderà servizio il 20 dicembre a Bagnolo Piemonte la Dott.ssa Snezhana Gjinaj, nuovo medico provvisoriamente incaricato di seguire gli assistiti in precedenza in carico al Dott. Garello che ancora non abbiano effettuato la scelta di un’altro medico di medicina generale.

Da tale data, la Dott.ssa Gjinaj Snezhana svolgerà l’attività nelle seguente sede ed orari:

Sede Ambulatorio Tel. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì BAGNOLO PIEMONTE Sede distrettuale c/o I.P.A.B. “D. Bertone” C.so V. Emanuele n. 32 3792196649 9,00-12,00 15,00-18,00 15,00-18,00 16,00-19,00 9,00-12,00

Gli assistiti in precedenza in carico al Dott. Garello che non abbiano ancora effettuato la scelta di altro medico verranno assegnati temporaneamente d’ufficio alla Dott.ssa Gjinaj, senza necessità di recarsi agli sportelli distrettuali, fatta salva la libertà di scelta di altro medico con disponibilità di posti.