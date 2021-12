Piccoli cuochi crescono: dolci natalizi al mercato contadino di Campagna Amica a Cuneo

Il Natale è ancora più buono se lo si aspetta con Campagna Amica! Due appuntamenti di cucina e manipolazione dedicati ai più piccini quelli che avranno luogo sabato 18 e venerdì 24 dicembre al mercato contadino di Campagna Amica in Lungogesso Corso Giovanni XXIII 15/bis (a fianco dei Giardini Fresia).

Questo sabato, a partire dalle 11:00, sarà la volta di un laboratorio didattico di pasticceria contadina. Irina Canavese, titolare dell’azienda agricola Coc Ner di Chiusa di Pesio, conquisterà i più piccoli con un workshop nel quale i bambini potranno cimentarsi in prima persona nella preparazione di dolci natalizi.

Un’attività che si inserisce fra le tante iniziative messe in campo da Campagna Amica per offrire ai consumatori di oggi e di domani occasioni educative, curiose e divertenti con cui raccontare la passione dei produttori agricoli e conoscere sapori, prodotti e ricette della nostra tradizione. I laboratori di Campagna Amica sono sempre un’occasione utile, per chi ama cimentarsi ai fornelli, per confrontarsi e carpire piccoli e grandi segreti pratici direttamente da professionisti della cucina.

L’evento è gratuito ma a numero chiuso: per partecipare è sufficiente prenotarsi al numero di telefono: 0171 447245 o all’indirizzo email eca.cn@coldiretti.it entro e non oltre le 17:00 di venerdì 17 dicembre.