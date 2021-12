Progetto On the Road: a Cuneo adolescenti e adulti in viaggio tra vecchie e nuove sfide

Il Progetto On the Road, finanziato dalla Fondazione CRC, ha sviluppato nel triennio compreso tra il 2019 ed il 2021 azioni volte alla promozione del benessere e alla prevenzione del disagio giovanile.

In concomitanza con il termine del progetto, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese promuove uno spazio di riflessione circa l’attuale situazione dei giovani pre-adolescenti e adolescenti.

Venerdì 17 dicembre alle ore 14.30, presso la Sala “San Giovanni”, del Comune di Cuneo, Via Roma 2, si terrà un incontro rivolto alla cittadinanza, per proporre uno sguardo sui giovani da parte degli operatori che, in questi tre anni di progetto, hanno lavorato a stretto contatto con loro: la scuola, il servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL CN1, gli educatori degli spazi aggregativi del progetto, i centri di ascolto per i giovani e per i genitori.

Per informazioni e iscrizioni: via e-mail, centro.famiglie@csac-cn.it ; via telefono 0171.334181.

Evento in presenza, ingresso consentito ai possessori di green pass, come da legislazione vigente.