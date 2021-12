Sabato l’addio a Davide Giri: funzione aperta nella chiesa albese del Mussotto

Si terranno alle ore 15 di questo sabato, 18 dicembre, i funerali di Davide Giri, il trentenne ricercatore albese barbaramente ucciso a Manhattan lo scorso 3 dicembre.



Le esequie avranno luogo presso la Parrocchia della Trasfigurazione di Mussotto d’Alba, con una funzione che non si terrà in forma privata, come erroneamente riportato nelle scorse ore dal nostro giornale (ce ne scusiamo sentitamente con la famiglia e i lettori), ma aperta a tutti coloro che vorranno dare un ultimo saluto a Davide e testimoniare la propria vicinanza alla famiglia del giovane.



Ad accompagnarlo nel suo ultimo viaggio terreno saranno la madre Pina, il padre Renato, il fratello Michele con Lucia, la sorella Caterina, la nonna Rita, la fidanzata Ana. Al loro fianco zii, cugini e i parenti delle famiglie Balocco e Giri, "che tanto amava", come si legge nel manifesto funebre insieme a un messaggio della famiglia: "Caro Davide, l’amore che hai donato è quello che hai ricevuto sono immortali".



La messa di trigesima verrà celebrata nella stessa parrocchia giovedì 6 gennaio 2022 alle ore 11.