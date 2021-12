Via libera ai lavori sulle scuole elementari di Rifreddo: operazione da 125 mila euro

Dopo la lunga parentesi delle riunioni presso gli impianti sportivi è tornato a riunirsi in municipio il Consiglio comunale rifreddese.

Oggetto principale della seduta i temi finanziari con due variazioni di bilancio che hanno visto la presa d’atto dell’arrivo di circa 150 mila euro di finanziamento da parte dello Stato.

“Ai tanti finanziamenti ottenuti quest’anno - ha spiegato il primo cittadino Cesare Cavallo - aggiungiamo questa sera altre quattro sovvenzioni che arrivano dallo Stato. La più importante è sicuramente quella da 125 mila euro per la scuola elementare ma anche i quasi 5 mila euro per l’acquisto di materiale bibliografico, gli 8 mila per i buoni pasto ed i 6 mila per i mancati introiti della Tari ci consentiranno di gestire questo fine 2021 con un po più di tranquillità e risorse”.

Oltre all’aspetto contabile in Consiglio ha anche approvato i verbali delle sedute precedenti e dato spazio ad alcune interrogazioni del gruppo di minoranza.

Si è così parlato dei lavori effettuati durante l’anno, della commissione per la certificazione dei prodotti di denominazione comunale e dell’utilizzo degli operai forestali della Regione Piemonte.

L’ultimo adempimento ha visto i consiglieri approvare all’unanimità la convezione con la provincia di Cuneo per proporre interventi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) previsto all’interno dei finanziamenti europei del Next Generation found.

Chiusa ufficialmente la seduta il sindaco ha ricordato i prossimi appuntamenti istituzionali rifreddesi e fatto gli auguri di buon Natale ai consiglieri ed al pubblico presente.