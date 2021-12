Speciale Backstage, rivedi la puntata dedicata al centrodestra in vista dell’elezione del consiglio provinciale

Nell'ultima puntata di Backstage firmata Targato Cn, andata in onda eccezionalmente martedì 13 dicembre, si è parlato di politica con tre esponenti del Centrodestra.

Ospiti nello studio di Isiline, accanto al conduttore Gian Maria Aliberti Gerbotto, Simona Giaccardi per le Lega, Massimo Antoniotti per Forza Italia e Marco Bailo per Fratelli d’Italia.

Durante il dibattito politico, in vista delle elezioni del consiglio provinciale, gli ospiti hanno raccontato quelli che sono i loro obiettivi, il loro impegno futuro. Si è trattato di viabilità, di scuole e di progetti volti a migliorare la vita dei cittadini nella Provincia Granda.

Gli esponenti politici hanno aperto la puntata fornendo un punto di vista sul P.N.R.R., ovvero il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza preparato dall’Italia per rilanciarne l’economia dopo la pandemia di COVID-19, al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del Paese.



Simona Giaccardi, Lega, nel suo intervento, ha trattato di programmazione idrica, dello stato di salute delle strade provinciali e della manutenzione degli edifici scolastici, considerando il ritorno degli studenti in presenza.

Massimo Antoniotti, Forza Italia, si è invece concentrato, sul simbolo “Ripartiamo dalla Granda”, sul P.N.R.R. oltre che sull’importante Ruolo che la Provincia svolge per i cittadini ed i trasporti.

Marco Bailo, Fratelli d’Italia, invece, ha fornito un quadro, sulla gestione dei rifiuti, sui piani di programmazione dell’avifauna e sulla situazione dei viadotti autostradali.

A chiudere, Danilo Paparelli con le sue vignette. Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. Si ringrazia Raffaele Massano per la regia. Autrice del programma, Charlotte Braghin.

Rivedi la puntata: