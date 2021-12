Addio Mario Boso, dirigente storico del Saluzzo Calcio

Addio al dirigente storico del Saluzzo Calcio, Mario Boso, deceduto all’età di 86 anni. “Anche se chiamarlo dirigente è troppo poco, Mario è una parte della storia del Saluzzo Calcio – scrive l’associazione sulla pagina facebook con le condoglianze alla famiglia da parte del presidente Boretto e tutto il Saluzzo. “Ciao Mario, siamo sicuri che da lassù di nuovo insieme alla tua Rosy non vi perderete una partita”. Nel gennaio 2020 era rimasto vedovo della moglie Rosa Ficetti, anch’essa affezionata della squadra dalla maglia granata.

Era stato fino alla pensione vicedirettore delle Poste di Saluzzo, seguendo le orme del padre, storico direttore delle Poste quando ancora l'ufficio era in piazza Cavour "una persona educata e distinta, sempre attenta agli altri. Si lavorava bene con lui" ricordano della sua personalità.

Capace di insegnare con pazienza a chi non conosceva il lavoro o a chi iniziava a lavorare in sede". Era molto benvoluto in città.

Mario Boso lascia il figlio Bruno con Daniela, i nipoti Marco e Marta, il fratello Franco con le loro famiglie.

Il funerale giovedì 16 dicembre alle 15,30 nella Cattedrale di Saluzzo, dove domani mercoledì 15 dicembre (alle 18) sarà recitato il rosario.