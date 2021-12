Dogliani in lutto per la scomparsa di Don Luigino Galleano

Si è spento all'età di 83 anni don Luigino Galleano, apprezzato e stimato parroco che operò a Dogliani per circa vent'anni.

Originario di Morozzo, don Galleano fu parroco di Mondovì Altipiano dal 1977 al 1997, contribuendo alla ristrutturazione della chiesa, dell'annesso campo sportivo, con la riqualificazione del campanile e della facciata, unica nel suo genere, grazie al grande mosaico realizzato dagli artisti di Pietrasanta.

Nel corso degli anni fu sempre impegnato a favorire con entusiasmo momenti di aggregazione all'interno della comunità, prima quella monregalese, poi quella doglianese dove arrivò nel '97, seguendo l'unione delle allora due parrocchie e la riqualificazione della della canonica e la creazione dell'oratorio.

Di carattere fermo e deciso è ricordato con affetto da chi lo ha conosciuto per la sua grande umanità e per la capacità di unire.

Diventato poi direttore della Casa di Riposo "Opera San Giuseppe" per tutta la vita ha continuato a collaborare con i parroci che lo hanno succeduto a Dogliani, in particolare don Meo Bessone e don Marco Sciolla. Per diversi anni fu anche all'interno dell'amministrazione del Santuario di Vicoforte.