Report sul “Re delle ambulanze”, Vietti: “Non conosco i fratelli Calderone. Ho svolto il ruolo di presidenza quando la società era già indagata"

“Non ho conosciuto i fratelli Calderone e non ho ricevuto deleghe operative”.

Con queste affermazioni l’avvocato e politico torinese Michele Vietti - che tra i suoi incarichi annovera anche quello di presidente del Gruppo Santa Croce, rete di strutture sanitarie, socio assistenziali e mediche sul territorio di Torino e provincia -chiarisce i rapporti con i fratelli Calderone, finiti sotto la lente della procura di Pavia per la gestione della società, First Aid One, messa sotto sequestro,

Stessa società con la quale Michele Vietti ha collaborato per alcuni mesi.

È lui stesso a chiarirne le modalità: “Ho rappresentato - ha precisato l’ex Udc ed ex vicepresidente del Csm - la società nei rapporti con le Istituzioni ed i suoi professionisti, oltre ovviamente a svolgere le funzioni proprie del Presidente dell’organo gestorio”.

Ed aggiunge: “Sono stato chiamato a svolgere questo ruolo dal collegio dei professionisti che assistevano la società dopo l’avvio dell’inchiesta giudiziaria sugli ex amministratori e mi è stato chiesto di garantire la corretta gestione, il controllo di legalità e l’attuazione di un remediation plan predisposto dallo studio commercialistico di Massimo De Dominicis, professionista milanese di primo livello”.

Compito svolto dall’avvocato Michele Vietti - eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione di First Aid One il 18 giugno 2021 e dimessosi il 19 ottobre 2021, cioè a suo dire, appena avuto notizia della nomina di un amministratore giudiziario - ha anche precisato: “nei mesi in cui ho ricoperto l’incarico, ho sempre informato il PM titolare dell’inchiesta sul mio operato. Preso atto della nomina di un amministratore giudiziario - conclude Vietti - ho ritenuto fosse venuta meno la ragione di una presidenza di garanzia da parte mia e ho rassegnato le dimissioni”.

L’ex presidente del Csm, sottolinea anche che “Il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione stabilito dall’Assemblea dei Soci era di 10mila euro mensili, che ho percepito parzialmente per il mese di giugno, e successivamente per i soli mesi di luglio ed agosto”.