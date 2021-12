Tamponamento tra San Defendente di Cervasca e Confreria, investita una giovane ragazza

Incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 dicembre intorno alle ore 14,30. Una giovane ragazza è stata investita tra San Defendente di Cervasca e Confreria.

La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine presenti in loco dopo il sinistro. Nella circostanza dell’investimento due mezzi (un furgone e un’auto) si sono tamponate. Sulla strada si sono registrati diversi km di coda con traffico deviato per procedere ai soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza dei veicoli e i carabinieri per gestione della viabilità e i rilievi del caso.

La ragazza, di cui non si conoscono le generalità, è stata presa in cura dal personale medico del 118 che l’ha trasportata in ospedale per accertamenti. Non si cononoscono le sue condizioni.