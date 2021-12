Antiparassitari per cani e gatti: quali sono e come si usano

Pulci, zecche e flebotomi sono i parassiti esterni che più di frequente infestano cani e gatti; oltre ad essere veicolo di patologie, alcune anche gravi, rappresentano una minaccia anche per l’uomo che vive a stretto contatto con un esemplare che ‘ospita’ questo genere di insetti. Ragion per cui, è importante curare in maniera appropriata l’igiene degli ambienti domestici e non maggiormente frequentati dagli animali di casa; in aggiunta, non vanno trascurati i trattamenti antiparassitari (sia preventivi che curativi), mediante l’utilizzo di appositi presidi veterinari. Di seguito, vediamo tutto quanto c’è da sapere in merito.

Cosa sono gli antiparassitari

In linea di principio, gli antiparassitari sono formulazioni chimiche finalizzate al trattamento delle patologie provocate da parassiti, sia interni che esterni. In genere, ogni prodotto serve a contrastare un solo tipo di malattia parassitaria, benché esistano anche antiparassitari ad ampio spettro. Un’altra caratteristica distintiva di questo genere di prodotti è la modalità di somministrazione che può essere per via orale, topica o endovenosa.

Gli antiparassitari per cani e gatti: caratteristiche generali

Gli antiparassitari per uso veterinario e, in particolare, per la somministrazione a cani e gatti, presentano una serie di caratteristiche distintive, come è specificato sul portale informativo parassitistop.it ricco di approfondimenti su questi argomenti:

- il tipo di azione: gli antiparassitari sono quasi sempre ‘mirati’, ossia agiscono specificamente contro un solo tipo di parassito. Al contempo, una singola formulazione serve ad eliminare i parassiti infestanti, prevenire infezioni future (per un periodo che generalmente non supera le quattro settimane) e stimolare un’azione repellente nei confronti di zanzare e flebotomi;

- la posologia: le modalità e i tempi di applicazione del prodotto cambiano in base ad una serie di fattori, in particolare la taglia e il tipo di formulazione;

- il formato: per cani e gatti, gli antiparassitari in commercio sono disponibili in tre formati differenti: compresse o pastiglie (per la somministrazione orale), spot on - le ‘pipette’ per l’applicazione topica - e collare antipulci, un accessorio indossabile che implementa un’azione a rilascio lento delle sostanze antiparassitarie, in grado di proteggere l’animale per un periodo di diversi mesi.

Come e quando usare gli antiparassitari

Le modalità di somministrazione degli antiparassitari dipendono dal formato del prodotto. Capsule e compresse vanno date per via orale, intere o frazionate, a seconda delle caratteristiche della formulazione e delle indicazioni del veterinario. Di solito, basta mescolarle al cibo, umido o secco, per far sì che il cane o il gatto assuma la pillola di antiparassitario.

Per quanto riguarda i prodotti ‘spot on’, ossia le ‘pipette’ contenenti le gocce calibrate (in base in base dell’animale), l’applicazione è topica, ossia direttamente sulla cute dell’animale. In genere, il prodotto va distribuito in quattro punti diversi lungo la dorsale dell’animale, partendo dalla zona tra le scapole per finire alla base della coda. Infine i collari: sono l’opzione certamente più comoda e pratica, perché basta farli indossare al cane o al gatto e avere una protezione completa a medio termine. Il principale difetto consiste nel fatto che la zona della testa e del collo risulta meglio protetta rispetto al resto del corpo.

Infine, vediamo quando ricorrere agli antiparassitari. La risposta è semplice: anzitutto, quando l’animale domestico manifesta i segni e i sintomi di un’infestazione, esterna o interna. La presenza di parassiti esterni (pulci, zecche e flebotomi) spesso è riscontrabile ad occhio nudo, anche prima dell’insorgenza di sintomi quali prurito o irritazione. Questo tipo di utilizzo è di carattere curativo, in quanto agisce contro l’infestazione in corso. Non è però necessario attendere che il proprio animale sia già stato attaccato dalle pulci: qualche giorno dopo la toelettatura, è possibile applicare un antiparassitario topico a scopo preventivo, per proteggere l’animale da possibili infestazioni future.