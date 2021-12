Come archiviare i documenti digitali

Come la tua azienda dovrebbe archiviare i suoi documenti digitali e come assicurarsi di farlo nel modo giusto?

In questo articolo puoi trovare indicazioni utili sull'archiviazione dei documenti digitali che può agevolare l'organizzazione del tuo business.

La rivoluzione digitale ha influenzato la conservazione dell'archivio digitale

La rivoluzione digitale che ha travolto il mondo negli ultimi trent'anni ha letteralmente sconvolto il nostro modo di lavorare, e non solo: la tecnologia è entrata persino nelle nostre case, sempre più intelligenti e connesse, con tutti i benefici che la tecnologia è in grado di fornire, ma anche con i suoi limiti.

Il modo in cui lavoriamo e gestiamo i processi aziendali stanno aprendo nuovi orizzonti per raggiungere un pubblico e mercati più ampi, e allo stesso tempo rendendo le piccole imprese più agili, a patto però che vogliano adattarsi.

Il vero limite del digitale infatti è "restare indietro".

Uno dei problemi più grandi che crea questo gap tecnologico di alcune aziende è il fatto che senza rendersene (forse) conto stanno di fatto violando la legge in termini di conservazione digitale dei documenti, conservazione che è di fatto obbligatoria per molte categorie e per un determinato tipo di documenti (ad esempio la documentazione fiscale).

I Documenti digitali

Un documento digitale è un'informazione scambiabile e riproducibile - può riferirsi a un testo, una foto, un video, un suono o qualsiasi altro tipo di contenuto, e ci sono molteplici tipi di documenti che vengono utilizzati per diverse aree di attività (governo, sanità, ricerca scientifica, educazione, media, ecc.).

La crescita del mondo digitale ha avuto l'effetto di far sfumare i confini tra il contesto analogico e quello digitale per quanto riguarda la gestione dei documenti e dei sistemi di supporto.

Quasi ogni aspetto della pratica commerciale oggi è governato da documenti elettronici, facciamo qualche esempio:

Trasmissione di fatture e ordini di vendite e ai pagamenti online;

La consegna delle prescrizioni mediche ai pazienti attraverso le prescrizioni elettroniche;

La richiesta di borse di studio per studenti;

Tracciamento di iscrizioni/presenze negli istituti scolastici;

L'elaborazione delle domande per i permessi di costruzione;

Identificazione online per contratti digitali oppure offerte di lavoro;

Non sono più solo le grandi aziende a cercare modalità telematiche per agire in modo efficiente, oggi è diventata una prerogativa ormai obbligatoria anche per le piccole e medie imprese (PMI).

L'investimento iniziale per trattare i documenti in maniera digitale è sicuramente importante, soprattutto per la parte che riguarda la dematerializzazione.

Dematerializzazione e digitalizzazione sono certamente elementi fondamentali nel processo di generazione e conservazione dei documenti a norma di legge, ma devono essere sostenuti dalla creazione di numerose condizioni aggiuntive - dalla riprogettazione dei layout degli uffici e delle infrastrutture IT, fino a nuovi approcci all'individualizzazione dei servizi, comprese le relazioni con i clienti.

Una copia digitale di un documento cartaceo vale quanto l'originale

I documenti digitali stanno diventando sempre più popolari, la loro stessa natura (disponibilità e quindi accessibilità in continuo aumento) fa sì che siano abbastanza comunemente scelti come punto di partenza per creare documenti cartacei.

Ma se c'è una controversia legale su un documento certificato, come si verifica la sua autenticità o di una sua copia?

Cerchiamo di rispondere a questa domanda esaminando le disposizioni specifiche del CAD, il Codice dell'Amministrazione Digitale.

Quando si tratta di copie cartacee di documenti digitali, il valore legale di quel documento è stabilito in conformità con le disposizioni dell'articolo 1941 e seguenti del Codice Civile.

In particolare, una copia è "una controparte che riproduce in tutti i suoi elementi essenziali (cioè, per quanto riguarda la sua natura fisica, la forma e il contenuto) il documento originale ed è stata preparata mediante processi di riproduzione meccanica o equivalente ("stampa", fotocopia e scansione compresi).

Tuttavia, se la copia non è fatta in conformità con i regolamenti, potrebbe non avere lo stesso valore legale di un originale. Quindi, come si fa a rispettare i requisiti legali per creare un documento digitale? In effetti, assicuratevi di soddisfare i seguenti requisiti legali:

In caso di copia cartacea di un documento digitale sono necessari almeno uno dei seguenti passaggi

Attestazione di conformità a fine pagina della copia cartacea

Attestazione di conformità a margine della copia cartacea

Attestazione di conformità allegata alla copia cartacea

Perciò, se si rispetta la procedura stabilita dalla legge e si produce un documento digitale dello stesso documento, allora il documento digitale e quello cartaceo sono identici per contenuto e valore legale.

Nel caso invece di una copia digitale di un documento servono:

Attestazione di conformità digitale

Firma digitale di chi ha rilasciato l'attestato

Per parlare di copia digitale conforme all'originale cartaceo il riferimento da tenere sempre a mente è sicuramente l’articolo 2714 del Codice civile che recita:

"Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l’originale. La stessa fede fanno le copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati." Estratto dell'art.2714 Codice Civile

Altri riferimenti normativi assolutamente da tenere in considerazione sono poi gli articoli 20 e 22 del CAD, il Codice dell’amministrazione digitale.

Bisogna comunque sottolineare che quando si parla di provenienza legale, ci si riferisce solo alla solidità della copia, il valore legale dell'originale sarà, in ogni caso, sempre superiore a quello della copia.