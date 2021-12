Cosa regalare a Natale? Scegli i prodotti ricondizionati: qualità e risparmio grazie a Back Market!

Grazie all’azienda leader del mercato del ricondizionato puoi scegliere tra migliaia di articoli dei brand più famosi a prezzi vantaggiosi e con un elevato standard di garanzia: ecco una pratica guida per valutare al meglio le tante opzioni

Manca davvero poco a Natale, ma cosa regalare ad un parente, al proprio compagno o compagna, o un amico a cui teniamo particolarmente? Se vuoi stupire i tuoi cari, una delle idee regalo di Natale da prendere in considerazione è quella dei dispositivi ricondizionati.

I vantaggi del ricondizionato

Su Back Market infatti, puoi trovare tante proposte e soluzioni che ti permetteranno anche di risparmiare notevolmente. Back Market è l’azienda leader del mercato del ricondizionato. L’offerta commerciale è molto ampia essendo presenti migliaia di prodotti e tra questi smartphone ricondizionati, pc, ma anche tablet, console, elettrodomestici, soluzioni audio e smartwatch, dei brand più famosi. Back Market è un marketplace, gli articoli vengono consegnati al rivenditore originale e ricondizionati da esperti di terze parti.

Acquistando dispositivi ricondizionati ti assicuri pari qualità rispetto ai prodotti nuovi, ma con il vantaggio che il prezzo è decisamente più conveniente e inoltre permetti di ridurre lo spreco di risorse. Comprando un prodotto ricondizionato infatti, è possibile risparmiare dal 30% al 70% rispetto al prezzo originale. La qualità è assicurata. Back Market collabora con 1000 professionisti esperti e certificati e verifica regolarmente che il processo di ricondizionamento avvenga secondo precisi standard qualitativi.

Qualità alta proteggendo l’ambiente

Ogni prodotto viene venduto con una garanzia di un anno e la possibilità di restituzione entro 30 giorni; inoltre, pagare è facile in quanto si può fare anche a rate. Comprare prodotti ricondizionati ha anche un impatto positivo sull’ambiente: dalla sua fondazione, Back Market ha prevenuto lo spreco di 1,700 tonnellate in ambito elettronico e il consumo di 72 megatoni di materie prime. Inoltre, grazie a questa mission aziendale sono stati piantanti 100.000 alberi.

Idee regalo per il Natale

Back Market ha una vera e propria ‘boutique del Natale’ che ti permetterà di scegliere al meglio tra le tante proposte realizzate. Per gli amanti della tecnologia uno degli articoli che di certo non può mancare sotto l’albero è lo smartphone. Su Back Market troverai dispositivi sia Android, Ios e 5G a prezzi davvero vantaggiosi. Puoi scegliere tra numerosi modelli e colori: ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Come l’iphone 11 da 64, 128 e 256 giga. La dimensione dello schermo è di 6,1 pollici, 2,66 GHz è la velocità del processore mentre 12 i megapixel, con una risoluzione 1792 x 828 e un doppio tipo di macchina fotografica. Pesa solo 194 grammi per una larghezza di 7,57 cm, 15,09 cm di altezza e solo 0,83 cm di profondità. La consegna è gratis in tre giorni, ma se vuoi averlo subito con te su Back Market puoi scegliere anche la spedizione express.