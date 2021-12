Cosa sono i condizionatori industriali e a cosa servono?

I climatizzatori industriali sono macchinari altamente complessi la cui importanza è cruciale negli ambienti lavorativi. Spesso all’interno di fabbriche e capannoni si realizzano delle operazioni che sviluppano moltissimo calore, rischiando di danneggiare sia i macchinari che le persone che li utilizzano.

Così i condizionatori industriali sono quei macchinari adatti a mantenere la temperatura dell’ambiente lavorativo sotto una certa soglia. Funzionano asportando il calore prodotto dai macchinari in modo tale da consentire una temperatura costante che permetta efficienza e sicurezza.

Quando sono necessari i condizionatori in fabbrica?

Tutte le attività manifatturiere e industriali hanno bisogno di questi macchinari, seppure con le dovute differenze di dimensioni, potenza e funzionamento. La regolamentazione della sicurezza sul lavoro prevede infatti che i condizionatori industriali vengano usati in tutti i campi in cui i processi produttivi sviluppano calore.

Ciò avviene praticamente in tutti i settori, da quello metalmeccanico a quello alimentare, passando per container e capannoni in cui non si utilizzano macchinari particolarmente complessi ma la temperatura va comunque tenuta sotto controllo.

Un ambiente fresco, asciutto e sicuro è una garanzia sia per i lavoratori che per tutti i sistemi utilizzati all’interno dell’azienda, che avranno una minore possibilità di deteriorarsi nel tempo e consumeranno minori quantità di energia per il loro funzionamento.

Vantaggi dei condizionatori industriali

Usare questi macchinari nei luoghi di lavoro è obbligatorio per assicurare un ambiente sano ed ecologico. Ogni processo produttivo infatti, oltre ad essere efficiente e meno dispendioso possibile, deve essere sicuro per i lavoratori che se ne occupano e tutti coloro che si trovano nelle vicinanze.

Per questo tra i vantaggi dell’usare condizionatori industriali troviamo:

● prestazioni ottimali dei macchinari produttivi;

● massima efficienza del processo di produzione;

● sicurezza dei lavoratori;

● minimo consumo e deterioramento dei macchinari utilizzati;

● minore impatto sull’ambiente.

Chi usa un condizionatore industriale altamente efficiente all’interno della propria fabbrica consente infatti di disperdere meno calore e meno energia, con un miglioramento della dispersione di elementi tossici nell’ambiente e una migliore cultura ecologica in azienda.

Non va dimenticato, inoltre, che i condizionatori industriali rappresentano anche un notevole risparmio per le aziende. Minori danni ai macchinari si traducono in una minore necessità di manutenzione e in un aumento del ciclo di vita delle macchine produttrici. Anche assicurare la salute e la sicurezza degli operai, oltre ad essere eticamente e legalmente necessario, significa ridurre la possibilità di incidenti e quindi risparmiare tempo, denaro e risorse.

Come scegliere il giusto condizionatore industriale

La scelta di questi macchinari complessi dipende da numerosi fattori. Il primo è sicuramente la tipologia di processo produttivo in cui si opera. Una fabbrica metalmeccanica o un luogo di produzione di food and beverage hanno esigenze di temperatura completamente diverse. Anche le dimensioni della fabbrica e la tipologia di macchinari produttivi utilizzati influiscono sulla scelta dei condizionatori industriali.

Il modo migliore per essere certi di inserire in fabbrica il macchinario corretto è scegliere i condizionatori industriali custom, ovvero realizzati “su misura” per l’azienda in questione. È possibile scegliere dimensioni, tipologia di funzionamento, potenza del climatizzatore industriale per avere esattamente ciò di cui la fabbrica ha bisogno.

Per ottenere un prodotto adatto alle proprie esigenze, è bene rivolgersi alle ditte di produzione di climatizzatori industriali più all’avanguardia che con tecnologie sempre più innovative garantiscono sicurezza, risparmio ed efficienza.