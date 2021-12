Come ogni anno, nelle settimane prima di Natale, è tempo di pensare a cosa sia meglio regalare ad amici e familiari. Spesso però mancano le idee e il tempo necessari per scegliere il regalo giusto che piaccia al destinatario e rientri nel budget…soprattutto se non conosciamo bene i gusti e i desideri della persona a cui dobbiamo fare il regalo.

In queste situazioni complicate, regalare qualcosa da mangiare è sempre l’idea migliore. Per comprare qualcosa di originale, potrebbe rivelarsi utile una proposta ampia come la collezione di Natale Venchi, dove è possibile trovare una soluzione adatta a tutti i gusti e tutte le tasche per regalare dei dolci da gustare insieme durante le feste natalizie.

La collezione di Natale Venchi: un’offerta ampia e di prima qualità

Se siamo consapevoli che il nostro migliore amico è un gran golosone, la decisione di puntare su prodotti della buona tavola potrebbe rivelarsi vincente. Per fortuna, quello della tavola è un mondo ricco di prelibatezze con cui sorprendere i colleghi ed il resto della famiglia.

Tra le sfiziosità pensate per i giorni di festa, rientrano certamente i cioccolatini natalizi Venchi, da servire a fine pasto oppure nell’accoglienza degli ospiti. Nel tempo, si sono moltiplicati i gusti e gli assortimenti della collezione di cioccolatini di Natale Venchi: oltre ai grandi classici, Venchi propone ogni anno prodotti e confezioni regalo nuove ed originali.

Tra le novità di quest’anno, merita ricordare la nuova scatola di cioccolatini di Natale da 400 grammi, il restyling delle tradizionali cappelliere natalizie ed il lancio della confezione Pino di Natale, a forma di alberello. Detto ciò, possiamo passare all’esame di ciascun prodotto.

La nuova scatola di Natale: un perfetto mix tra gusto ed eleganza

La nuova scatola di Natale di Venchi, con i suoi 400 grammi di cioccolatini assortiti, è l’ideale per aggiungere un pizzico di dolcezza alle feste natalizie che non guasta mai. All’interno della scatola, è presente un entusiasmante assortimento di cioccolatini al latte, al pistacchio, nella versione bigusto e fondenti, cosicché nessuno possa dirsi escluso all’arrivo del dolce.

All’esterno, il rivestimento in metallo è finemente decorato con una texture che unisce tutti i principali simboli del Natale, mentre sul coperchio compare l’incisione “Merry Chocolate”. Non sbaglia chi, dopo averla provata, descrive la scatola di Natale di Venchi un grandioso mix di stile e di gusto.

Le cappelliere Venchi: un’antica tradizione in chiave moderna

Come già sottolineato, Venchi, un’eccellenza italiana nella produzione artigianale del cioccolato, con milioni di clienti nel mondo, mette a disposizione dei più golosi un’ampia vetrina, per trascorrere le feste tra momenti di intenso piacere.

In alternativa, alla confezione di latta, ci sono le cappelliere natalizie da 400 grammi o da circa 200 grammi, per avere giusto un assaggio delle specialità di casa Venchi. Nel dettaglio, le cappelliere dell’azienda torinese condividono una struttura in materiali riciclabili ed un assortimento che mette insieme i gusti più amati dai clienti Venchi. Chocomusse, Chocoviar, Nougatine, Gianduiotto e gli altri gusti sono pronti a regalarti un’esperienza unica.