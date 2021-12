Donne e giovani, contratti precari: c'è bisogno di un nuovo patto sociale [RIVEDI LA PUNTATA DI QUARTA PARETE]

LAVORO: DONNE, GIOVANI E PRECARI I PIU' PENALIZZATI

Questo il tema della puntata del format andato in onda ieri sera su Targatocn e LavocediAlba e sulle nostre pagine Facebook.

Condotto da Barbara Simonelli, il tema del lavoro è stato declinato dagli ospiti Davide Masera, segretario provinciale Cgil, Ines Gaveglio, responsabile Formazione e Unimpiego Confindustria Cuneo e, in collagamento, con Chiara Gribaudo, parlamentare del Partito Democratico e Componente Commissione permanente XI Lavoro.

Si è parlato della nuova legge sulla parità salariale, un successo del Parlamento, che l'ha votata all'unanimità. Di tirocini e contratti di apprendistato, così come dei tanti contratti esistenti, che di fatto non garantiscono stabilità e prospettive.

Soprattutto per le donne e i giovani, che hanno pagato un prezzo altissimo alla pandemia, sul fornte lavorativo. Ma la provincia di Cuneo è dinamica e ha bisogno di tante figure professionali che mancano. Ecco l'importanza, in un periodo di scelta per gli studenti che finiranno il ciclo delle Medie, di capire i propri talenti e di coniugarli con i bisogni del territorio.

RIVEDI LA PUNTATA