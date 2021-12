Busca 1920 premiato come Scuola Calcio Élite

Una giornata di grande gioia, che ripaga per gli sforzi fatti negli ultimi anni. Nella mattinata di sabato 11 dicembre, una delegazione del Busca 1920 ha ricevuto nella sede provinciale di Cuneo della Figc-SGC la medaglia come Scuola Calcio Élite, relativa alla stagione 2020/2021.

La Scuola Calcio Élite è il più alto riconoscimento di eccellenza tra le società del Settore Giovanile Scolastico della Figc.

Con il Busca, rappresentato per l’occasione dal presidente Gabriele Rosso e dal Responsabile dell’Attività di Base Carlo Calvo, sono state premiate anche Dogliani, Fossano, Bra ed Elledì Fossano Futsal.

A consegnare targa e medaglie è stato il delegato provinciale dell’Attività di Base Figc-SGC Paolo Marenchino.

“È un grande onore aver ottenuto questo premio, che certifica il lavoro importante fatto sul settore giovanile negli ultimi anni e la direzione che la nostra società sta prendendo a livello sportivo e tecnico. – spiega Gabriele Rosso – È un risultato ottenuto grazie al grande lavoro svolto da Roberto Basso, Gianlorenzo Marro, che non sono più con noi, e Carlo Calvo, oltre al contribuito prezioso di tutti i tecnici che compongono lo staff. Ci tengo, quindi, a ringraziarli per quanto fatto per la nostra società. Ovviamente, questa è solo una tappa in un percorso di crescita che vuole continuare e che possiamo portare avanti grazie alla presenza di collaboratori sempre più preparati e all’altezza”.