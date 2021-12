Calcio Serie D: Saluzzo, Fossano e Bra anticipano a sabato pomeriggio

Diversi anticipi al sabato, come prevedibile, per la 17^giornata del girone A di Serie D, penultima prima della sosta natalizia.

L'anno solare sarà infatti concluso con il turno infrasettimanale in programma mercoledì 22 dicembre ed in vista di quella data le società hanno preferito anticipare le prossime partite così da avere 24 ore di tempo in più per ricaricare le pile.

Le sfide che si giocheranno sabato pomeriggio (14,30): Bra-Vado, Asti-Saluzzo, Borgosesia-Fossano, Chieri-Lavagnese, Imperia-PDHAE, Novara-Gozzano, RG Ticino-Derthona, Sestri Levante-Sanremese.

Domenica restano in programma Varese-Casale e Ligorna-Caronnese mentre il recupero tra Borgosesia e Saluzzo si disputerà il 30 dicembre.