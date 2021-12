In un periodo storico dove la qualità dell’aria che respiriamo è ai primi posti dell’attenzione da parte dell’opinione pubblica, il Cuneo Volley rinnova e amplia la collaborazione con la Real Group Italia, società di Business Intelligence che opera sul territorio nazionale, è pioniera nella gestione dell’inquinamento indoor e promuove la salute delle persone e la salubrità dell’ambiente abitato. Il Club, inoltre, ha ritenuto importante investire per migliorare la qualità dell’aria all’interno degli alloggi in cui soggiornano i giocatori della prima squadra cuneese, attraverso il programma JOYFULAIR con tecnologie integrate di Real Group Italia.

Presidente di Real Group Italia, Paolo Ferrero: « Credo nelle sinergie, in quanto foriere di relazioni e successi conseguibili esclusivamente nel gioco di squadra: quello tra la Real Group Italia e la Cuneo Volley ha obiettivi ambiziosi, migliorare la performance degli atleti per portare la squadra ad ottenere grandi risultati e far conoscere al mondo dello sport l’importanza di respirare un’aria Salubre e Attiva per un mondo più Sano e Sicuro».

La Real Group Italia, leader nell’abbattimento di patogeni negli ambienti e del controllo della qualità dell’aria indoor, ha iniziato un processo di attività per la Cuneo Volley che ha lo scopo di migliorare la perfomance psico-fisica degli atleti grazie all’utilizzo delle sue innovative tecnologie integrate JOYFULAIR. Le attività si concentreranno negli appartamenti degli atleti dove passeranno il tempo più importante della loro giornata, quello del riposo, ed è proprio durante la notte che le tecnologie JOYFULAIR lavoreranno per fare respirare agli atleti un’aria salubre e attiva che migliorerà loro il sonno e l’ossigenazione muscolare per un allenamento più performante il giorno seguente.

In virtù di questi obiettivi si è inoltre deciso di trattare il pullman che porterà i giocatori in trasferta rendendo il viaggio più confortevole ma soprattutto più sano e sicuro grazie all’abbattimento di rischiosi patogeni quali il Covid-19 e a una migliore attività della qualità dell’aria. Real Group Italia si augura che in seguito il programma JOYFULAIR possa rivolgersi agli spazi dove la squadra si allena e gioca le partite; al fine di rendere il bellissimo palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta salubre e sicuro non solo per le squadre che si affrontano ma anche per i tifosi e gli addetti ai lavori, portandolo ad essere il primo in Europa quale emblema di sicurezza e salubrità.Le tecnologie integrate JOYFULAIR di Real Group Italia entrano di diritto nei progetti di sostenibilità che i Governi di tutto il mondo chiedono.

L’utilizzo delle tecnologie JOYFULAIR permettono alle aziende di rispettare i criteri ESG (Enviromental Social Governance) e di ottimizzare il rapporto con gli Stakeholders. Oggi Real Group Italia è presente con le tecnologie integrate JOYFULAIR nei seguenti mercati: Automotive, Real Estate, GDO, Banche, Industria e Terziario, e grazie a Cuneo Volley oggi anche nel mondo dello Sport.