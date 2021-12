Cuneoginnastica: Dalmasso, Fanesi e Silvestro al Campionato Italiano Gold Individuale

Civitavecchia, Campionato italiano individuale Gold categorie junior e senior di Ginnastica Artistica femminile della Federazione Ginnastica d’Italia.

La prima ginnasta a scendere in campo a difendere i colori della Asd. Cuneoginnastica è la cuneese Anna Dalmasso che nella categoria senior 1 conquista la quattordicesima posizione in classifica su 48 ginnaste provenienti da tutta Italia; posizione questa di grande prestigio nella massima serie. Nella classifica di specialità sfiora la finale delle migliori 8 alla trave con il decimo punteggio; preziosa la tredicesima posizione in classifica al volteggio, ottimi i piazzamenti anche di corpo libero e parallele.

Nella categoria junior 2 scendeva in campo la cuneese classe 2007 Lucrezia Silvestro che si esibiva in gara al volteggio, il suo attrezzo cavallo di battaglia. Per lei 2 salti molto bene eseguiti che essendo di due gruppi strutturali diversi le valgono il bonus speciale di 3 decimi sul punteggio finale. Lo Tsukahara carpiato ed il Yourchenko carpiato le valgono la quindicesima piazza sulle oltre 30 finaliste selezionate per questa importante finale nazionale.

Nella categoria Junior 3 invece gareggiava Petra Fanesi di Bernezzo classe 2006; con una gara regolare su tutti e 4 gli attrezzi entrava con il ventesimo punteggio tra le 20 ginnaste più forti d'Italia sulle oltre 40 qualificate per questa finalissima individuale. Nelle classifiche di specialita' la sua migliore prestazione è stata al volteggio dove ha ottenuto il record personale di punti eseguendo per la prima volta un secondo salto mai presentato in gara; per lei dunque due ottimi salti di grande valore.

In questa competizione di Civitavecchia le atlete della Cuneoginnastica dimostrano di essere estremamente migliorate al volteggio, un attrezzo nel quale le ginnaste cuneesi non potevano eccellere senza un'adeguata struttura per gli allenamenti. Oggi, invece, grazie alla nuova CASA DELLA GINNASTICA anche i salti al volteggio oltre che le parallele asimmetriche sono diventati un punto di forza della storica società cuneese.