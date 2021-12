Per un Natale diverso dal solito, le idee regalo di Conitours

Questa la proposta del Consorzio Conitours che per le Festività propone idee regalo originali: esperienze ed emozioni da vivere nella provincia di Cuneo.



Visitando il sito www.cuneoalps.it si potranno trovare numerose proposte: dalle attività outdoor quali rafting, river trekking, e-bike e tanto altro, al benessere con soggiorni relax, dalle esperienze di gusto con cene a tema, laboratori creativi e aperitivi in contesti mozzafiato a esperienze culturali con percorsi culturali e visite guidate a tema, alla scoperta del patrimonio culturale cuneese e dei borghi alpini.



I buoni regalo sono acquistabili online o presso l'ufficio del Consorzio Conitours in Via Pascal, 7 a Cuneo, con validità di 12 mesi a partire dalla data di emissione.