Tre amici di leva si ritrovano dopo quasi 45 anni nel Saluzzese

L’ultima volta che si erano visti risale all’otto febbraio 1977, giorno del congedo da militare del costigliolese Gianpiero Ferrigno. Da allora, a parte una sporadica telefonata nel 1980, non si erano mai più né sentiti né visti.

Nei giorni scorsi, dopo quasi 45 anni, grazie ad un contatto Facebook, si sono ritrovati. Una grande emozione intrisa a ricordi ha accompagnato la due giorni di Duilio Gambaro, da Galliate (No) e Dario Barili da Cassolnovo (Pv) ospiti di Gianpiero Ferrigno.

Una visita alla capitale dell’ex Marchesato e una gita in Valle Varaita con meta finale lo splendido borgo di Chianale ha suggellato un incontro in cui inevitabilmente i ricordi e una grande commozione hanno fatto da colonna sonora alla “rimpatriata”. Ricorda Gianpiero Ferrigno: “Negli anni 1976/77 eravamo militari presso il 23° Battaglione Fanteria Como, ed eravamo pressoché inseparabili. Cene, libere uscite, qualche goliardata da caserma il tutto con la spensieratezza dei 20 anni. Quando ci siamo visti c’è stato come un momento di smarrimento, poi un attimo dopo, incredibilmente, è come se fossimo sempre stati insieme! È stato tutto molto bello. Ci ritroveremo presto sicuramente. Anche perché non sarà più possibile aspettare altri 45 anni!”.