Da Fossano il bue grasso più pesante della 111ª Fiera Internazionale di Carrù [FOTO]

Ben 1.551 kg. E’ quanto ha fatto segnato la bilancia della rassegna carruccese per Androne, splendido esemplare di cinque anni che l’allevamento dei fratelli Delsoglio di Fossano ha presentato questa mattina al concorso legato alla "Fiera Internazionale del Bue Grasso", la cui premiazione è in corso in questo momento nel comune del Monregalese.

L’allevamento fossanese si è così assicurato il "Premio speciale per il Bue più pesante", offerto quest’anno dalla Cantina di Clavesana.

Il bue fossanese è arrivato a un passo dal battere il record registrato in Fiera lo scorso anno, quando il marenese Luigi Carlo Vallino si assicurò il premio speciale con un esemplare da 1.582 chilogrammi.