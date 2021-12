A Dronero la lotteria natalizia dell'associazione "Il Bottegone"

Una vetrina allestita sotto i portici di Dronero, con esposti i premi e l'elenco degli esercizi commerciali aderenti: il desiderio di fare qualcosa di bello.

Così l'associazione dronerese "Il Bottegone", in occasione delle festività natalizie, con il sostegno del Comune e della Pro Loco ha organizzato, per il prossimo 15 gennaio 2022, una divertente lotteria.

Coinvolti, oltre alla città di Dronero, anche Cartignano, Roccabruna e Villar San Costanzo.

Una e-bike, una TV ultra HD, un soggiorno per 2 persone (una notte) in Valle Maira e moltissimi altri premi. Chiunque si rechi nei negozi, bar, ristoranti e pizzerie aderenti, riceverà in omaggio i biglietti della lotteria.

L'iniziativa è stata possibile grazie al contributo della Banca di Caraglio.