A Verduno concerto di Natale "Joy to the World" il 18 dicembre

L'Orchestra Eureka Ensemble ed il coro Fidei Donum per le note di Natale a Verduno

Il Natale è per tutti i credenti segno di unione fraterna dove regna la pace, la speranza e l’armonia. Quest’anno, si vuole dare un significato più intenso alla tradizione con il Concerto di Natale dal titolo “Joy to the World”, che si terrà sabato 18 dicembre alle ore 21 presso la Parrocchia San Michele Arcangelo di Verduno.

Il coro Fidei Donum di Roccavione diretto dal Maestro Fabio Quaranta, le soliste Milena Marchetti e Patrizia Migliore e l’orchestra Eureka Ensemble eseguiranno un repertorio basato su canti sacri e della tradizione natalizia, per riscoprire la santità del Natale e ritrovare quell'emozione e gioiosità che parola e musica offrono.

Al termine, in piazza, la Pro Loco di Verduno allieterà lo scambio degli auguri natalizi offrendo il panettone a tutti i presenti.

Intervenite numerosi e per tempo nel rispetto delle regole ministeriali muniti di green pass e mascherina. L'accoglienza sarà garantita fino ad esaurimento dei posti. Coloro che saranno impossibilitati a partecipare potranno seguire il concerto collegandosi al canale YouTube "Parrocchia San Michele in Verduno".

Gli organizzatori ringraziano la comunità parrocchiale, il coro Fidei Donum di Roccavione, il circolo culturale Eureka, la Pro Loco e amministrazione di Verduno, l'associazione Verdunissimo e Casa Ciabotto per la collaborazione.