AIB Peveragno: una squadra che continua a crescere per il territorio

Continua a crescere la Squadra AIB di Peveragno, grazie ai volontari che operano sul territorio comunale che si estende su un'ampia superficie di carattere boschivo.

"La gente ama definirci AIB, ma chi ci conosce, ed è ormai abituato a vedere le nostre divise arancioni" - spiegano dalla squadra di Peveragno -"sa che dietro questa semplice sigla si nascondono in realtà decine di volontari pronti ad intervenire con i loro mezzi verdi in aiuto di chi si trova in difficoltà".

Non solo interventi per incendi boschivi, infatti gli AIB sono in prima linea per emergenze diverse, come opere di prevenzione e pulizia di sentieri, piste forestali, ma nel 2020 sono stati impegnati anche sul fronte dell'alluvione causara dalle tempesta "Alex", in val Vermenagna e in valle Tanaro.

"Siamo uomini e donne, giovani e meno giovani, operai, pensionati, liberi professionisti, tutti con una passione in comune, ossia il desiderio di non abbandonare il territorio in cui siamo cresciuti." - proseguono dalla squadra - "A muoverci è la voglia di non vederlo soccombere all’incuria del tempo e ai danni causati dalla disattenzione e dall'abbandono. Il nostro compito è prendercene cura e tutelarlo affinché le sue potenzialità vengano valorizzate e la sua bellezza preservata."

L'età media del gruppo peveragnese è inferiore ai quarant'anni, segno del forte attaccamento dei giovani al proprio territorio e proprio in questo senso agiscono i volontari, con l'obiettivo di regalare alla comunità sicurezza e un ambiente migliore in cui vivere.

"Il nostro paese è immerso nella natura, incorniciato dalle montagne. Quado interveniamo, anche per sistemare un sentiero o un rio, ci piace pensare che ogni intervento che realizziamo sia un dono che resta nel tempo, oltre il presente, per tutti i cittadini"

Nonostante l'impegno messo in campo dai volontari e dalle associazioni, il lavoro da fare è ancora molto e proprio per questo la squadra AIB invita chiunque abbia il desiderio di mettersi in gioco per il proprio territorio a prendere contatto per avere maggiori informazioni, attraverso le pagina social Instagram e Facebook, con la squadra “ Squadra AIB Peveragno ” oppure chiamando il numero 3408353154.

Gli stessi canali sono estremamente utili per tutti i cittadini perché costantemente aggiornati in caso di interventi o allerte.

"C'è ancora molto da fare" - concludono dalla squadra - "abbiamo tanti luoghi da far rivivere ed è per questo che vogliamo invitare tutti coloro che hanno a cuore Peveragno e suo il territorio a mettersi in gioco per sentirsi parte attiva di un progetto che non vuole rimanere soltanto un sogno. Il nostro territorio siamo noi. Nella speranza di incontrare presto molti di voi cogliamo l'occasione per augurare a voi e alle vostre famiglie di trascorre in felicità il Natale e l’inizio del nuovo anno".