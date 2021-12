Cuneo, proseguono i lavori di Scannell in frazione Ronchi: "Si sveli la destinazione d'uso"

Torna in primo piano nell'ultimo consiglio comunale cuneese del 2021 il progetto d'intervento - nei territori della frazione Ronchi di Cuneo di ex proprietà di MIAC - della Scannell Properties, che com'è ormai ben noto si porta dietro l'ombra dell'arrivo del colosso dell'e-commerce Amazon nella cintura del capoluogo provinciale.



E' Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) a proporre una nuova interpellanza, dopo quelle già presentate nelle scorse settimane, chiedendo all'amministrazione di esibire il titolo di proprietà della Scannell, con relativa destinazione d’uso dei fabbricati e standard urbanistici da rispettare; inoltre, domandando se un insediamento di tipo “magazzino-logistico” sia davvero compatibile con l’area in questione, e perché un insediamento di Amazon come questo non venga considerato alla stregua di un polo commerciale.



Il cantiere in frazione Ronchi è partito lo scorso settembre e coinvolge un'area di 93.000 metri quadri, venduti all'azienda dal MIAC ad aprile per 3,9 milioni di euro.