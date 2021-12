Fossano: alla NPI tecnologia con i fondi OBA

Anche nel 2021, come è tradizione dal 2014, l’Osservatorio barriere architettoniche (Oba), in accordo con la Fondazione CRF ha destinato 3 mila euro del contributo annuo ricevuto, a favore della Neuropsichiatria Infantile dell’Asl CN1, sede di Fossano e del Crv, il Centro di riabilitazione visiva.

Giovedi 16 dicembre, presso la sede della Npi di Fossano è stato illustrato l’impiego del contributo, in genere utilizzato per l’acquisto di materiale, giochi, hardware e software riabilitativi di alto livello che consentono di garantire servizi aggiuntivi e di qualità.

Monica Ferrero Segretaria della Fondazione CRF e il presidente dell’OBA Igor Calcagno hanno sottolineato la sinergia percepibile nei nostri servizi tra i vari operatori che quotidianamente operano con famiglie di bambini e adulti con disabilità varie e che, grazie ai contributi ricevuti, puntano sempre a migliorare il servizio o a garantirlo anche in condizione di tele-riabilitazione come è successo in alcuni periodi in questa pandemia Covid.

In particolare quest'anno, con la donazione, sono stati acquistati: il rinnovo dell'abbonamento alla piattaforma RIDInet, con il programma SPEECH (consente a 10 famiglie con difficoltà economiche di sperimentare un software riabilitativo logopedico altamente efficace e utilizzabile anche in tele-riabilitazione); l'acquisto di un PC portatile APPLE con un sistema OCR con lettore automatico progettato specificamente per l'addestramento di soggetti non vedenti; materiale psicomotorio lavabile e disinfettabile, utile per la riabilitazione psicomotoria dei piccoli che accedono alla NPI e al CRV.

All’incontro erano anche presenti alcuni rappresentanti della Struttura complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’Asl CN1 sede di Fossano (Stefania Cogno, psicologa dirigente, Maria Teresa Gaveglio e Laura Meinero educatrici professionali, Valeria Allamandri logopedista, Patrizia Picariello terapista della neuropsicomotricità infantile della NPI e del CRV, Romina Grosso, segretaria della NPI e del CRV), rappresentanti del CRV dell'ASLCN1 (Dario Ermini, oculista direttore del CRV del Cuneese dell'ASLCN1, Margherita Maffeo oculista, Marco Rosso tiflologo e Laura Peira ortottista).