Granda Lavoro, è stato un Open Day molto partecipato

Sono stati numerosi i partecipanti, martedì 14 dicembre, all'Open Day organizzato – nuovamente in presenza dopo lo stop dell'anno scorso causa pandemia - da Granda Lavoro, l'agenzia di servizi al lavoro attiva ad Alba, Bra, Cuneo e Savigliano presso le rispettive sedi Ascom.

Gli aspiranti lavoratori sono stati accolti da addetti esperti che hanno fornito loro una consulenza personalizzata, illustrato le principali opportunità professionali in linea con la formazione e con il profilo del candidato, supportandoli nella stesura o nella modifica del proprio curriculum vitae.Nelle sale messe a completa e specifica disposizione degli interessati, sono state fornite informazioni, sull’attivazione dei tirocini e sulle opportunità di formazione, sui sistemi di “matching” nella ricerca e selezione del personale e sull'accompagnamento nella ricerca del lavoro.

I candidati intervenuti, circa 220 sulle quattro sedi, hanno potuto presentare il proprio curriculum, sostenere un primo colloquio e partecipare ad interessanti laboratori di approfondimento tenuti sia al mattino che al pomeriggio, sulla ricerca attiva ed efficace del lavoro, lo sviluppo delle competenze trasversali.

Attraverso le testimonianze delle aziende del territorio è stato possibile apprendere quali siano le figure professionali più ricercate, quali le opportunità di collocazione lavorativa e le loro aspettative nei futuri candidati, mentre la partecipazione della Regione Piemonte, del Centro per l'Impiego e dell’Informagiovani ha dato ulteriore spessore all'operazione divulgativa. Emerge come anche le figure più semplici debbano essere qualificate e desiderose di crescere, formarsi e migliorarsi e come vi siano molti settori economici attualmente alla costante ricerca di personale, con il caso emblematico del comparto turistico e della ristorazione.

«L'anno scorso la pandemia ha temporaneamente impedito di realizzare incontri in presenza – afferma Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo e presidente di Granda Lavoro – e quest'anno siamo particolarmente soddisfatti di poter ripartire con questo Open Day, che mette al centro il lavoro e l'occupazione, priorità per Confcommercio. Le sedi territoriali sono a disposizione per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in un contesto nel quale anche il tema cruciale della formazione viene approfondito, grazie alle agenzie formative presenti in tutte le Ascom, che attraverso i percorsi proposti possono aiutare i candidati ad accrescere competenza e professionalità, da spendere sul mercato del lavoro».

A tal proposito, si sottolinea che Granda Lavoro offre per le aziende un servizio qualificato, di ricerca e selezione personale, per aiutarle nello screening dei candidati.

«Nel tempo, l'Agenzia si è sviluppata ed è in grado di rispondere alle richieste delle aziende che in numero sempre maggiore richiedono i nostri servizi – spiega Silvia Anselmo, vice presidente di Granda Lavoro e vice direttore dell'Associazione Commercianti Albesi -. L'imprenditore può quindi avvalersi della consulenza di esperti per individuare i profili più idonei e qualificati. Granda Lavoro è ormai un punto di riferimento sia per chi è alla ricerca di un'occupazione, sia per le imprese che desiderano demandare il delicato compito della selezione di personale ad una realtà organizzata e competente».Un'attività intensa e proficua, quella dell'agenzia sviluppata dalle quattro Ascom di Alba, Bra, Savigliano e Cuneo, come dimostrano alcuni numeri: dal 2014 ad oggi, ben 4938 tirocini attivati; sul sito internet www.grandalavoro.it presenti 3.881 curricula degli iscritti alla banca dati; le ricerche attivate da Granda Lavoro per conto di aziende sono in media 350 all'anno».



