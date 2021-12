Missione imprenditoriale ad Expo Dubai per le aziende associate di Confindustria Cuneo

Rimandato di un anno a causa della pandemia, lo scorso 1° ottobre è stato inaugurato Expo Dubai, il primo evento mondiale andato in scena dopo lo stop per il Covid. L’esposizione universale, che coinvolge 192 Paesi del mondo, ad ognuno dei quali è dedicato uno stand, e si sviluppa su un’area di 4,38 km quadrati, l’equivalente di 600 campi da calcio, resterà aperta fino al 31 marzo 2022. Il tema di Expo Dubai 2021 è “Connettere le Menti, Creare il Futuro”, con l’obiettivo di rimettere in moto quel contatto tra popoli, idee e culture che la pandemia ha interrotto.

Per conoscere meglio i mercati dell’Area del Golfo, che stanno vivendo una forte spinta commerciale ed industriale, e che guardano al nostro Paese con grande interesse, sia per quanto riguarda la richiesta di prodotti Made in Italy che per la ricerca di prodotti da importare, Confindustria Cuneo offre ai propri associati la possibilità di partecipare ad una missione esclusiva ad Expo Dubai 2021. Una quattro giorni, da lunedì 14 a giovedì 17 febbraio 2022, grazie alla quale sarà possibile visitare l’esposizione, realizzare incontri ed entrare in contatto con le rappresentanze italiane in loco. Le aziende che decideranno di prendere parte all’iniziativa saranno costantemente seguite dal personale di Confindustria Cuneo, che potrà dare un supporto anche con la lingua inglese. Inoltre, per le imprese della sezione alimentare ci sarà la possibilità di visitare Gulfood 2022, la manifestazione di riferimento in Medio Oriente per l’industria alimentare e delle bevande, che si svolgerà a Dubai dal 14 al 17 febbraio 2022.

Il programma prevede, nella mattinata di lunedì 14 febbraio, la partenza da Cuneo con un bus privato per Milano Malpensa, nelle giornate di martedì e mercoledì i partecipanti potranno visitare Expo e Gulfood. Il ritorno è previsto giovedì 17 febbraio, con partenza da Dubai.

Per comunicare la propria preadesione alla missione o chiedere informazioni, scrivere a Bianca Revello all’indirizzo b.revello@confindustriacuneo.it, entro e non oltre il 30 dicembre 2021.