Rotary Saluzzo, auguri di Natale con un socio in più

Lunedì 13 dicembre si è svolta la conviviale degli auguri di Natale del Rotary Club di Saluzzo. Per la prima volta location dell'incontro è stato il Monastero della Stella, ex complesso delle monache di clausura in piazzetta Trinità, ora sede della Fondazione CrSaluzzo. E, per prima volta nella storia del club la serata è stata condotta via zoom dal presidente Cesare Pallo, in isolamento preventivo per il rispetto delle norme Covid, mentre dal luogo della conviviale natalizia, il past President Luigi Fassino ha coordinato i vari momenti.

“È nostro dovere con la presenza, dare risalto a tutte le magnifiche strutture che ci offre il nostro territorio, oltre ovviamente offrire aiuti concreti attraverso i service, che sono l'anima dell'attività rotariana" ha esordito il Presidente prima della carrellata video delle azioni di solidarietà svolte nell’anno che sta per chiudersi.

Tra queste i quaderni di educazione civica donati alle scuole del territorio in collaborazione con il Comune di Saluzzo e a sostegno della candidatura Saluzzo – Monviso 2024. E, le borse di studio a quattro giovani universitari dell'importo complessivo di 10milaeuro.

Nel sodalizio ha fatto ingresso Paolo Parola, dottore in economia e finanza aziendale, alla guida della società di famiglia, l' Ambiente Servizi srl che si occupa di raccolta, trasporto, gestione e recupero dei rifiuti “con l'obiettivo di restituire alle generazioni future un mondo più pulito”.

Momento centrale anche l’appuntatura della spilletta del club ai giovani del Rotaract Monviso, che hanno fatto ufficialmente l’ingresso in presenza guidati dal Presidente Luca Madala. Accanto a lui: Alice Crespo, tesoriere e i soci Sebastiano Testa, Gabriele Forestello, Tiffany Griffone, Vittorio Gallo.

Tra i tanti amici del Club era presente Don Angelo Vincenti che ha presentato il Libro della sua storica missione di Palmares, missione da sempre sostenuta dal Rotary di Saluzzo.