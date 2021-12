Sciopero generale di Cgil e Uil: in 350 da Cuneo a Milano "contro la manovra finanziaria"

E’ il giorno dello sciopero generale contro la manovra finanziaria indetto a livello nazionale da Cgil e Uil, senza la Cisl.

8 ore di blocco delle attività sui tre turni nella giornata di oggi (giovedì 16 dicembre) con la manifestazione centrale nella piazza del Popolo di Roma e in contemporanea in altre piazza italiane come a Bari, Palermo, Cagliari e Milano.

Ed è proprio nel capoluogo meneghino che si sono radunati i lavoratori e le sigle sindacali del Nord Italia. Sono 350 circa i lavoratori provenienti dalla nostra provincia con 8 pullman che questa mattina hanno raggiunto Milano.

Molti i settori e le sigle (del pubblico e del privato) ad aver aderito: non presenti i lavoratori della sanità e della scuola.