Barge piange Oreste Cottura, da oltre vent’anni volontario della Croce rossa

Barge darà questo pomeriggio (16 dicembre) l’ultimo saluto a Oreste Cottura.

Cottura si è spento nella serata di martedì, ricoverato all’ospedale Santa Croce di Cuneo, all’età di soli 63 anni, dopo aver per qualche mese combattuto con un male molto aggressivo.

Oreste era nato il 20 gennaio del 1958. Nella vita, è sempre stato alle dipendenze della ditta “Supertino”, ditta che produce macchinari per l’agricoltura: la sua mansione di autista lo aveva portato a girare tutta l’Italia. Da qualche anno aveva raggiunto il traguardo della pensione.

Cottura era un volto conosciuto, a Barge, anche per il suo impegno sul fronte dell’associazionismo locale. Nel marzo del 1998 era entrato a far parte della locale Croce rossa, dove si è sempre speso sino all’ultimo, non facendo mai venire meno il suo impegno.

Proprio in CRI, era stato per diversi anni anche viceispettore. Nell’ultimo periodo, invece, si era accollato l’impegno dell’assistenza al centro vaccini anti-Covid allestito in paese, sempre in prima linea, ad ogni seduta vaccinale, per fornire aiuto a tutta la popolazione.

“È triste trovarsi, ancora una volta, a salutare un collega andato avanti troppo presto. – scrivono dalla Croce rossa di Barge - Qui, Oreste non si è mai risparmiato, e si è prodigato per il prossimo prima in qualità di barelliere, poi di autista.

È stato a lungo viceispettore, e non ha mai tralasciato l'impegno verso quelle mansioni che alcuni, invece, considererebbero quasi meno importanti: le uscite in piazza, le raccolte fondi, l'assistenza alle recenti vaccinazioni.

Il suo è stato un servizio prestato con continuità e determinazione, ed i giovani non potranno certo dimenticare la forza con la quale si impegnò per loro, per i "pionieri". Salutiamo oggi un collega e un amico, di quelli col sorriso sempre sulle labbra”.

Nel suo percorso all’interno della Croce rossa, come raccontano ancora oggi i colleghi volontari, Oreste viene ricordato anche per aver fortemente voluto la nascita del gruppo “Pionieri”, così si chiamava allora la componente giovane della Croce rossa, puntando molto al coinvolgimento delle giovani leve all’interno della CRI. Lo testimonia il fatto che oggi, sempre all’interno della stessa Croce rossa, i figli di Oreste, Paolo e Matteo, ripercorrono le orme del papà.

Centinaia le ore trascorse in sede, all’interno della quale Oreste è sempre stato uno dei fautori di quel clima amichevole e conviviale, caratteristiche che lo hanno sempre contraddistinto.

In paese, era stato anche socio della Bocciofila: grande appassionato, si era soliti incrociarlo, pressochè tutte le sere, all’interno del bocciodromo per una partita serale. Nel 2016 aveva conquistato anche il titolo italiano.

Cottura collaborava poi anche con l’Infernotto Calcio, accompagnando i giovani atleti alle varie partite di calcio sui campi della provincia e non solo, oppure alle visite medico-sportive. Proprio all’interno dell’Infernotto sono cresciuti i due figli.

Cottura, oltre i figli, lascia la moglie Grazia. Il rito esequiale verrà celebrato oggi pomeriggio (16 dicembre) alle 15 nella Parrocchiale di San Giovanni Battista.