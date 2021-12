Boves, auto si rovescia nel parcheggio della Stella del Mattino

Lievi ferite per la conducente del veicolo protagonista di un incidente verificatosi nel pomeriggio in territorio di Boves, presso la rotonda della Stella del Mattino.



Probabilmente a causa di una manovra errata, l’auto guidata dalla donna si è infatti rovesciata all’interno del parcheggio del centro di riabilitazione, fortunatamente senza gravi conseguenze per lei e senza il coinvolgimento di altri mezzi.