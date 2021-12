Per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita fuori strada sulla provinciale 156 fra Savigliano e frazione Termine di Villafalletto.

L'incidente si è verificato questa mattina, giovedì 16 dicembre poco prima delle 11. Sul posto i vigili del fuoco di Saluzzo e Savigliano, e l'emergenza sanitaria.

A bordo una donna, pienamente cosciente, ma rimasta incastrata nell'auto rovesciata sul fianco.

Nessuna altra macchina coinvolta.