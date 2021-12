Bollette, aumenti in vista per luce e gas: come fare per risparmiare

A inizio dicembre, il governo Draghi ha preparato un decreto che porta a 3,8 miliardi di euro le risorse finanziarie messe a disposizione per contrastare i rincari delle forniture energetiche. La misura è stata resa necessaria dall’aumento dei prezzi delle materie prime, uno degli effetti delle contingenze legate alla pandemia da Covid-19. In realtà, anche l’aumento della domanda sul mercato, legata alla fase di ripresa che ha caratterizzato il 2021, ha contribuito ad alimentare l’inflazione.

Cosa accadrà nei prossimi mesi

Il costo del gas e dell’elettricità pare destinato ad aumentare notevolmente nel corso dei primi mesi del nuovo anno. “Il problema” - spiega Giovanni Perrone, amministratore delegato di Acel Energie in una dichiarazione rilasciata all’edizione online de Il Giorno - “è che nei primi mesi del 2022 i prezzi saranno altissimi. In primavera caleranno un po’, ma resteranno comunque elevati: 130 euro/MWh per l’energia elettrica e 0,50 euro/mc per il gas”. In altre parole, i prezzi delle materie prime energetiche subiranno un aumento di 3 o 4 volte, che inciderà in maniera significativa sui costi in bolletta. Per questo, sarà necessario più che mai ottimizzare il dispendio energetico cercando di ridurre gli sprechi per risparmiare il più possibile. Di seguito, vediamo quali sono gli accorgimenti che si possono mettere in atto a questo scopo.

Scegliere il fornitore ‘giusto’

Per quanto possa sembrare scontato, uno dei modi migliori per risparmiare è quello di scegliere un fornitore in grado di offrire tariffe competitive o un ‘pacchetto’ in grado di soddisfare a pieno le proprie esigenze dal punto di vista del dispendio energetico. In tal senso, vanno valutati svariati fattori, dall’uso degli elettrodomestici e degli impianti di riscaldamento, passando per la qualità dell’isolamento termico e il numero di ore trascorse all’interno dell’ambiente domestico. Poiché gli operatori del settore energia sono tanti, e le ‘offerte’ numerose e diversificate, è bene affidarsi ad un portale specializzato come zorro.it, che confronta confronta tariffe e offerte consentendo di individuare facilmente le soluzioni più adatte alle proprie necessità ed alle possibilità di spesa. È consigliabile, inoltre, optare per contratti che applichino tariffe scaglionate in base alla fascia oraria di consumo dell’energia, così da poter programmare e ottimizzare l’uso di alcuni grandi elettrodomestici come la lavatrice, l’asciugatrice o la lavastoviglie.

Evitare gli sprechi

Per massimizzare il rendimento energetico della propria casa è indispensabile evitare, o ridurre al minimo gli sprechi. A tal riguardo, è possibile adottare diverse soluzioni come, ad esempio, i sistemi di illuminazione smart (integrati con comandi vocali), oppure optare per dispositivi dotati di sensori, che si attivano solo quando è effettivamente necessario. Più in generale, è bene evitare di tenere le luci accese quando non è necessario, magari sostituendo i vecchi dispositivi di illuminazione con alternative più efficienti, come le luci a LED.

Discorso simile per i riscaldamenti; in primis, è fondamentale tamponare o eliminare gli spifferi e le dispersioni di calore; un buon modo per ottimizzare l’azione riscaldante di stufe e termosifoni è quello di tenere chiuse le porte intermedie, così da trattenere il caldo in ciascuna stanza. Anche in tal caso, l’integrazione con dispositivi di controllo a distanza - che permettano di implementare un’attivazione a tempo - può contribuire notevolmente ad ottimizzare l’impiego dell’impianto di riscaldamento.

Infine, tra le buoni abitudini che possono favorire la riduzione degli sprechi c’è anche il ‘raggruppamento’ degli elettrodomestici o dei device alimentati dall’impianto elettrico; collegare un gruppo di dispositivi ad una ciabatta o a un interruttore fisso permette di spegnerli (ossia isolarli dall’alimentazione), in modo tale che non vi sia assorbimento, seppur minimo, di energia durante i periodi di mancato utilizzo.