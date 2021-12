Bulbi di fiori olandesi: tantissime varietà per il tuo giardino

Hai mai sentito parlare dei bulbi di fiore? Probabilmente sì anche se non in maniera del tutto conscia. Si tratta di piante che possono essere sotterrate e che fioriscono nelle loro stagioni per poi tornare sottoterra una volta che la bella stagione è terminata

Il vantaggio di affidarsi a bulbi di fiori da Dutch-Bulbs.Com è che potrai prenderti cura del tuo giardino in maniera molto più semplice e senza necessariamente avere il pollice verde. Quindi, se sei curioso di sapere quali sono le varietà di bulbi di fiore più diffuse e anche più belle, le prossime righe che stai per leggere ti saranno sicuramente d’aiuto.

Scoprirai alcune informazioni importanti su bulbi di fiore come tulipani, giacinti, narcisi, etc. Successivamente, non dovrai far altro che scegliere il tuo fiore, o i tuoi fiori preferiti e iniziare a piantarli nel giardino di casa tua.

Tutte le varietà di bulbi di fiore

Come avrai sicuramente capito, le varietà di bulbi di fiore che troverai online sono davvero tantissime. Come scegliere tra decine e decine di differenti opzioni? La scelta di questo o quel bulbo di fiore varia in base alle tue esigenze, alla tua capacità di prenderti cura di una pianta e ai tuoi gusti.

Nelle prossime righe abbiamo voluto elencare alcune delle varietà più diffuse. Vediamole brevemente.

Narcisi

Avrai sicuramente sentito parlare almeno una volta nella tua vita dei narcisi. Questa splendida pianta prende il nome dal personaggio greco Narciso e dalla sua storia. I fiori sono piuttosto precoci e non è raro trovare decine e decine di varianti, ognuna con le sue caratteristiche peculiari. Ad esempio, i narcisi possono essere bianchi, rosa oppure gialli.

Amarilli

Se sei alla ricerca di un bulbo di fiore semplice da coltivare, probabilmente gli amarilli sono i fiori perfetti per te. Per avere un bel fiore, infatti, non dovrai far altro che trovare un bel terriccio e prenderti cura del bulbo annaffiandolo regolarmente. Ricorda anche che avrà bisogno di un po’ sole per garantire il migliore risultato possibile.

Piante Perenni

Se vuoi avere sempre piante in fiore durante tutto il corso dell’anno o comunque durante la maggior parte delle stagioni, le piante perenni sono le opzioni che dovrai scegliere. In questa maniera avrai il tuo giardino in fiore tutto l’anno e potrai godere dei profumi delle tue piante preferite.

Peonie

Ad esempio, le peonie sono delle piante longeve che necessitano di rimanere sempre in un posto per poter svilupparsi correttamente. Anche in questo caso, dovrai fare attenzione a garantire loro la corretta esposizione al sole. Mantienile umide lungo tutto il corso dell’anno.

Croco

Il croco è una pianta della famiglia degli iris e fiorisce in stagioni come autunno, inverno e primavera. Troverai il croco in vari contesti come i boschi e in giro per il mondo: dall’Europa meridionale fino all’Asia centrale.

Giacinti

Invece, i giacinti sono dei bulbi di fiore che fioriscono a metà primavera. Il vantaggio di coltivare i giacinti è che sono dei fiori di cui è facile prendersi cura.

Tulipani

I tulipani sono sicuramente i fiori olandesi per eccellenza. Devi sapere che questi fiori sono disponibile in una grande varietà di alternative e di colori come rosso, giallo e bianco. Avrai l’imbarazzo della scelta su quale tulipano piantare nel giardino di casa tua.

Gigli

Infine, anche il giglio è sicuramente uno dei bulbi di fiore più belli e più famosi del mondo. Questa tipologia di pianta, generalmente, cresce tra i prati e in luoghi caldi e temperati. Inoltre, sono spesso citati da poeti e cantanti proprio per la loro naturale bellezza.