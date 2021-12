L’86% dei giovani non è felice quando usa i Social

Giovani e Social Network sono un connubio perfetto? Da quando i social sono entrati con prepotenza nelle nostre vite, molte delle nostre abitudini quotidiane sono cambiate, così come i metodi con cui interagiamo fra di noi. La Generazione Z, ovvero i giovani nati dal 1995 al 2010, è sicuramente la generazione più digitale e più esposta ai problemi dei social.

Specialmente perché ormai i social sono ovunque: in Italia esistono circa 80 milioni di smartphone su una popolazione di circa 60 milioni di abitanti. Le nuove generazioni hanno quindi sempre a portata tutte le app dei social principali (TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat) e li usano molto di più rispetto alla media italiana giornaliera di 1h e 52 min di uso dei social network. Eppure, tutto questo forte uso è dettato più da sentimenti negativi che positivi.

I social network sono un obbligo per la Generazione Z

Secondo un recente studio di ExpressVPN, società leader nel settore delle VPN e cybersecurity, condotto insieme a Pollfish, praticamente ogni appartenente alla Gen Z possiede uno o più account social. Sono stati intervistati 1500 ragazzi e ragazze americane della Gen Z (tra i 16 e 24 anni): dalle loro risposte, Instagram appare come il primo social più utilizzato (oltre il 90% ha un account), seguito a ruota da TikTok (80%). Facebook si attesta a circa il 50%, mentre Twitter è il meno usato (solo il 28% ha un account).

Di conseguenza, non possedere un account social significa venire tagliati fuori da tutto un mondo di eventi e relazioni. Eppure, i social network influenzano pesantemente i sentimenti e l’umore dei giovanissimi:

· Circa l’86% dei giovani ammette che usare i social influenza la propria felicità e autostima personale

· Invece l’83% prova sensazioni di ansia o solitudine nel 81% dei casi

· Addirittura, il 79% dice di provare sentimenti vicini alla depressione quando usa i social

Dati non proprio positivi, anzi: sembra proprio che più i giovani usano i social network, più si ritrovano a combattere sentimenti e sensazioni negative. Numeri di like, follower e commenti o messaggi ricevuti: questi sono i fattori che più influenzano le nuove generazioni. E in certi casi, si preferisce “nascondersi” il più possibile quando si usano i social, per evitare potenziali problemi.

O anche semplicemente per ritornare alla normalità e gestire meglio la propria socialità, un pensiero che si applica anche nei social pensati per professionisti. Infatti, avere tanti follower significa spendere tanto tempo dietro la preparazione dei contenuti da pubblicare sui social, così come bisogna interagire il più possibile con le singole persone. Tutto ciò aumenta l’esposizione: sempre più persone ci vedranno, sempre più persone interagiranno con noi.

Ecco che allora molti giovanissimi ricorrono all’uso dei profili privati: circa il 41% degli intervistati ha ammesso di usare un profilo privato per evitare di subire molestie dagli sconosciuti (un dato altissimo e intollerabile, considerato l’alto numero di minorenni che usa i social). Ma se i giovanissimi utenti non sono per niente soddisfatti dell’uso dei social, cosa ne pensano le piattaforme dei social di tutto ciò?

Cosa hanno realmente fatto i Social network per diventare un posto migliore?

Oltre a una marea di scuse e dichiarazioni di intenti, la realtà è che le misure messe in campo dai social network per contrastare l’odio sulle proprie piattaforme, così come proteggere gli utenti più giovani, è davvero poco. Anche se poi si tratta proprio delle misure che più servirebbero: per esempio, il 62% della Gen Z ha apprezzato moltissimo la funzione “Nascondi Like” introdotta su Instagram e Facebook.

Il motivo? Nascondere i like diminuiva l’ansia della condivisione e la paura di ricevere pochi like sulle proprie foto e post (altrimenti, il 47% dei giovani preferiva eliminare i post che ottenevano pochi like). Proprio durante la fine del 2021, pesanti accuse sono state mosse da Frances Haugen, ex-dipendente di Facebook che per alcuni anni ha raccolto informazioni e dati di ogni tipo, dimostrando come in realtà Facebook e Instagram preferiscono avere più profitti che garantire la sicurezza dei propri utenti.

Il problema alla base sarebbe l’algoritmo dietro queste piattaforme social, che da un lato sembrerebbe favorire i contenuti di odio e fake news: portano più click, commenti e condivisioni, accendendo forti discussioni fra gli utenti (cosa positiva per un social: gli utenti rimangono così più incollati alla piattaforma per interagire). Dall’altro lato, l’algoritmo tende a creare una “bolla” per l’utente. Cosa significa?

Che l’algoritmo di un social, come Facebook e Instagram, riesce a profilare ognuno di noi a seconda di come interagiamo e cosa facciamo sui social (ma anche su Internet, perché raccolgono dati anche dall’esterno). In tal modo, sono in grado di mostrarci solamente contenuti in linea a ciò che ci piace e ai nostri interessi, senza quasi mai mostrarci contenuti che potrebbero non piacerci o magari diversi dai nostri interessi.

In pratica, stiamo parlando della morte della libera opinione: vedere solo contenuti e solo utenti in linea con ciò che pensiamo. Dopo queste pesanti accuse e tutti i documenti portati alla luce, qualcosa si sta muovendo: da inizio 2022 torna il feed cronologico su Instagram, ovvero gli utenti potranno scegliere di vedere i contenuti semplicemente mostrandoli in ordine cronologico (e non secondo l’algoritmo della piattaforma). Piccoli passi, ma è tutto da vedere se poi verranno implementati cambiamenti più importanti per la sicurezza e benessere delle nuove generazioni.

Social network: piattaforme da usare con cautela

Un tempo si diceva ai giovanissimi di non parlare con gli estranei per strada, oggi lo stesso consiglio lo si potrebbe applicare a chi frequenta i social. Le interazioni sui social sono il punto chiave di queste piattaforme, ma come visto, queste interazioni sono spesso negative. E la cosa peggiore è che i giovanissimi non possono farne a meno.

Nonostante tutto quanto abbiamo visto, il 78% della Gen Z si è detta disposta a condividere dati sensibili (che possono quindi essere usati per identificare le singole persone) con le piattaforme social, se tale condivisione potesse portare a una fama maggiore sui social. Inoltre, 1 su 3 ha ammesso di aver comprato follower finti per poter così mostrare di avere tante persone che seguono il proprio profilo.

Per la Gen Z il proprio benessere psicofisico sembra legato a doppio filo all’uso dei social network. Anche considerando la situazione dal punto di vista di un genitore, impedire al proprio figlio o figlia di usare i social, significa danneggiare gravemente la loro socialità. Però, usando queste piattaforme, i più giovani si espongono a molti rischi e soprattutto, a molti sentimenti negativi (dall’ansia fino allo stress e la depressione).

Come in ogni cosa, diventa importante trovare una via di mezzo: i giovani devono essere informati e devono diventare coscienti dei rischi legati ai social. Qui entrano in gioco le figure dei genitori, che possono sicuramente aiutare i propri figli e figlie:

· Le nuove generazioni devono essere messe al corrente dei problemi legati all’uso dei social, suggerendo anche come evitare questi problemi (i genitori dovrebbero quindi informarsi a riguardo)

· I genitori possono incentivare i propri figli e figlie a usare meno i social network: magari facendogli provare uno sport nuovo oppure favoreggiando qualche hobby che già i propri figli seguono

· Limitare forzatamente l’uso dei social potrebbe non funzionare: per i genitori è meglio affrontare il discorso con serietà, cercando di fare capire ai più giovani perché dovrebbero usare meno le proprie piattaforme social preferite

· È fondamentale che il seguente messaggio sia chiaro: in caso di una situazione spiacevole avvenuta sui social, bisogna sempre parlarne in famiglia per capire come risolverla