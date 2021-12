Lunedì l'ultimo consiglio comunale del 2021 cuneese: in discussione il bilancio 2022-2024

Si terrà nella serata di lunedì 20 dicembre l’ultimo consiglio comunale cuneese del 2021. Che vedrà all’ordine del giorno, anche, l’ultima discussione su un bilancio di previsione del “Borgna bis”, quello 2022-2024: già partita all’inizio del mese con i primi incontri in commissione, sarà sicuramente argomento di dibattito tra i consiglieri.



Come già riportato dal nostro giornale, la città di Cuneo presenta il bilancio in pareggio sulla cifra di 112.565.215,99 euro.



Previsti investimenti per 35.325.532,99 di euro, di cui 4.330.000 per l’accensione di sei diversi mutui (3.500.000 euro per il parcheggio interrato e la sistemazione dell'arredo urbano in piazza Europa, 350.000 euro per l'adeguamento a norma del centro commerciale Cuneo 2, 300.000 euro per la manutenzione allo sferisterio e 180.000 euro divisi in tre diversi mutui per il rifacimento dell’illuminazione dei campi da calcio di Madonna delle Grazie, via Don Minzoni e Parco della Gioventù) e 2.189.000 euro di leasing per un contratto Siram destinato alla sostituzione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali. Il peso delle manutenzioni si attesterà sui 2.379.050 euro, quello della realizzazione opere sui 31.959.000 euro e le spese per investimenti sui 987.482,99 euro.



Tra gli interventi che occupano voci specifiche nel bilancio previsionale troviamo quello sulla biblioteca di Palazzo Santacroce (12.500.000 euro), i progetti legati al bando PINQuA (8.700.000 euro), quello di difesa spondale in frazione Ronchi (600.000 euro), quello sul restyling di piazza Europa (5.500.000) e, infine, quello relativo alla connettività in fibra ottica delle scuole elementari e medie della città (400.000 euro).



Il debito totale per il 2022 si attesta sui 9.273.771, 29 euro, ovvero 269,75 euro per ogni abitante.