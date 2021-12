A Montaldo Roero torna l'appuntamento col presepe vivente e i suoi 150 figuranti [FOTO]

Ci saranno proprio tutti i personaggi simbolo di Betlemme nel presepe vivente di Montaldo Roero che ritorna, in pompa magna, questo fine settimana, dopo l'anno di stop causato dalla pandemia.

Organizzato dalla Pro Loco e dal Comune in collaborazione con le associazioni locali e i cittadini, il presepe mette a disposizione centocinquanta ruoli: figuranti con i costumi poveri dell'epoca, Re Erode, i pastori con gli animali, postazioni di antichi mestieri, sibilla, l'elisir della giovinezza, la capanna della natività con Giuseppe, Maria e Gesù bambino.

Sabato 18 (dalle ore 20 alle 23) e domenica 19 dicembre (dalle 17.30 alle 20), all'ingresso le guardie romane daranno il consenso all'accesso al percorso che si snoda lungo viottoli e sali scendi del borgo - dalla Torre alla piazza centrale - illuminati dal solo bagliore delle torce. Una decina le postazioni enogastronomiche: polenta concia, friciule con nutella o lardo, salsiccia su pietra, focaccia alle erbe, brodo di gallina, cioccolata, te', zabaglione, vin brule'.

"In questo weekend dedicato a Betlemme a Montaldo si respira la magia di un paese d'altri tempi, che vive illuminato solo con torce a vento, passando nei suoi vicoletti e luoghi caratteristici del borgo storico. C'è una grande voglia di ripartenza, voglia di fare e di promuovere tra i cittadini, in collaborazione con i privati che mettono a disposizione le loro case e cortili come location suggestive - spiega il sindaco Fulvio Coraglia -. Saremo tutti operativi, anche noi dell'amministrazione comunale, nelle varie postazioni, per offrire un bellissimo tuffo nel passato ai tempi della nascita di Gesù ".

L'ingresso sarà a offerta libera come alcune postazioni. Necessaria l'esibizione del Green pass.

Si consiglia abbigliamento e scarpe comode. Durante la manifestazione sarà attivo il servizio navetta. Informazioni: prolocomontaldoroero@gmail.com.