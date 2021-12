Da Cuneo al palco del Festival di Sanremo: Matteo Romano ce l’ha fatta

Da Cuneo al palco del Festival di Sanremo. Al fianco dei “big”.

Matteo Romano ce l’ha fatta: sino a ieri sera era tra i 12 finalisti di “Sanremo Giovani”. E la giuria, composta al 50% da Amadeus e al 50% dalla commissione Rai, lo ha scelto – insieme a Yuman e Tananai – lanciandolo verso il palco dell’Ariston per il prossimo Festival della canzone italiana.

La lista dei big in gara al 72esimo Festival di Sanremo è quindi finalmente completa.

La finalissima di ‘Sanremo Giovani’ ha decretato i tre nuovi talenti della canzone italiana che a febbraio se la vedranno sul palco dell’Ariston insieme ai grandi nomi scelti da Amadeus per il suo terzo Festival da conduttore e direttore artistico.

Esclusi i quattro provenienti da Area Sanremo che, di fatto, sarà fuori dal Festival come già successo nel 2019 quando fu un gara una sola categoria senza le Nuove Proposte, proprio come sarà nel 2022.

La serata, in diretta su Rai1 dal Teatro del Casinò, ha visto anche la ‘sfilata’ dei big, fatta eccezione per Elisa, positiva al covid e collegata da casa. Tutti hanno annunciato per la prima volta il titolo delle loro canzoni, ma Achille Lauro ha aggiunto il carico da novanta: con lui al Festival ci sarà anche l’Harlem Gospel Choir.

Romano era approdato alla finale di Sanremo Giovani con il brano “Testa e croce”.

Musicista cuneese di soli 19 anni, Romano aveva esordito con il brano "Concedimi", composto durante la quarantena imposta dal Covid. Brano che è stato certificato doppio disco di platino.

"Concedimi" è stato certificato disco d’oro nel novembre 2020, disco di platino nel febbraio 2021 e poi doppio disco di platino. Una certificazione che arriva dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) e che non è cosa da poco: si ottiene con la vendita di oltre 140 mila copie del brano.

Matteo Romano era già un fenomeno su Tik Tok, quando ancora non era cominciata l'avventura su Spotify. Poi la sua carriera ha spiccato il volo. Il 17 novembre 2020 la firma di un contratto di produzione per il suo primo brano, Concedimi, con la società di distribuzione Artist First. Un mese dopo sigla il suo primo contratto discografico con Universal Music Italia, entrando a far parte della label Polydor.

Matteo si è diplomato al liceo classico di Cuneo a giugno. Da un mese e mezzo si è trasferito a Milano per inseguire il sogno della musica e per frequentare la facoltà di 'Comunicazione, Media e Pubblicità' allo Iulm.

I big in gara al 72esimo Festival di Sanremo e i titoli delle canzoni

Elisa “O forse sei tu”

Dargen D'Amico “Dove si balla”

Gianni Morandi “Apri tutte le porte”

Ditonellapiaga con Donatella Rettore “Chimica”

Noemi “Ti amo non lo so dire”

Le Vibrazioni “Tantissimo”

Sangiovanni “Farfalle”

Highsnob e Hu “Abbi cura di te”

Massimo Ranieri “Lettera al di là del mare”

La Rappresentante di Lista “Ciao ciao”

Ana Mena “Duecentomila ore”

Emma “Ogni volta è così”

Achille Lauro con l'Harlem Gospel Choir “Domenica”

Michele Bravi “Inverno dei fiori”

Iva Zanicchi “Voglio amarti”

Rkomi “Insuperabile”

Fabrizio Moro “Sei tu”

Mahmood e Blanco “Brividi”

Giusy Ferreri “Miele”

Irama “Ovunque sarai”

Giovanni Truppi “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Aka 7even “Perfetta così”

Yuman “Ora e qui”

Tananai “Sesso occasionale”

Matteo Romano “Virale”