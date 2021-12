Le aperture natalizie di MEMO4345 a Borgo San Dalmazzo

Dopo aver accompagnato più di 500 persone in visita guidata a partire dal 5 settembre scorso, data di inaugurazione dello spazio, e accolto altrettanti visitatori per la fruizione libera dell’allestimento, MEMO4345 chiude il 2021 con alcune date di apertura straordinaria. Nel periodo natalizio il percorso multimediale storico-didattico dedicato alla Shoah di Borgo San Dalmazzo sarà infatti aperto al pubblico il 26 dicembre, 30 e 31 dicembre, 2 gennaio, 6, 7, 8, 9 gennaio. Le visite guidate sono programmate la mattina, alle ore 10.30, e il pomeriggio, alle ore 14.30 e 16.30. Chiuso il 25 dicembre e 1° gennaio.

Fino al 31 dicembre 2021 le visite guidate a MEMO4345 saranno gratuite per i residenti del Comune di Borgo San Dalmazzo. Inoltre, a partire da gennaio 2022, MEMO4345 entrerà ufficialmente a far parte di Abbonamento Musei Piemonte, associazione che ha lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale del Piemonte e di altre realtà territoriali italiane. Abbonamento Musei permette di accedere liberamente e senza limiti nei musei, residenze reali, castelli, giardini, fortezze, collezioni permanenti e mostre convenzionate. A MEMO4345 la tessera garantirà la visita guidata gratuita.

Continuano intanto le aperture del fine settimana a MEMO4345. Il sabato e la domenica visite guidate la mattina alle ore 10.30, il pomeriggio alle ore 14.30 e 16.30 (posti limitati, consigliata la prenotazione). In settimana apertura su richiesta per gruppi e scolaresche. La prenotazione può essere effettuata presso l’Ufficio Turistico IAT di Borgo San Dalmazzo (Tel. +39 0171 266 080 - dal mercoledì al venerdì, ore 08.30-12.30 e 14.30-17.30 / sabato e domenica ore 09.30-12.30) o via mail scrivendo a info@memo4345.it.