Rifreddo: al Laboratorio del paesaggio montano venerdì 17 dicembre si parla di crisi climatica e di comunità sostenibili

Dopo il partecipato World Cafè proseguono le iniziative promosse nell'ambito del progetto Rifreddo Landscape Lab.



A tenere banco venerdì 17 dicembre saranno i temi legati alle crisi climatiche e alle comunità sostenibili ma anche deI programma Man and Biosphere UNESCO e della Riserva della Biosfera Transfrontaliera del Monviso. Tutti temi che verranno analizzati approfonditamente ed in cui verrà messo in rilievo il ruolo che i giovani possono avere nella loro implementazione. La serata mira a concretizzare l'orizzonte che guiderà le attività del progetto Rifreddo Landscape Lab ovvero: quello dello sviluppo sostenibile, inteso nella sua dimensione sociale, economica, ambientale.



Tante le domande a cui si cercherà di dare una risposta. Per esempio ci si chiederà: cosa vuol dire "sostenibile"? Ma anche che senso ha occuparsi della crisi climatica sul territorio del Monviso? Molto prestigioso il parterre di esperti invitati.



Infatti, Andrea Porta della Fondazione Santagata per l'Economia della Cultura tratterà il tema “Dalla crisi climatica alle comunità sostenibili”, Jonathan Baker - Head Science unit dell' UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe quello del Programma Man and Biosphere UNESCO mentre Mariangela Aloi del Parco del Monviso quello della Riserva della Biosfera Transfrontaliera del Monviso. Insomma una serata piuttosto interessante a cui sono invitati i giovani del saluzzese ma anche tutti coloro che hanno a cuore questi fondamentali temi.



L’incontro si terrà al Laboratorio del paesaggio montano di Rifreddo a partire dalle ore 17,30 e sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco di Rifreddo Cesare Cavallo e del presidente del parco del Monviso Dario Miretti.