Saluzzo, omaggio a Ennio Morricone allo Spazio culturale piemontese

Allo Spazio culturale piemontese in corso Roma 4, è in programma un pomeriggio di festa, sabato 18 dicembre dalle 17, in occasione degli auguri Natale.

In "Ricordando Ennio Morricone” titolo dell'evento si farà omaggio ad grande musicista – annuncia Angela Delgrosso, fondatrice dello Spazio - che ha accompagnato, con le sue musiche, più di mezzo secolo di film diventati icone della storia del cinema.

Lo scrittore Carlo Bosso e la professoressa Nancy Marchi ripercorreranno la sua vita, la sua carriera e le sue opere di maggior successo. Ospite la cantante Sabina Nata.

Per la buona riuscita dell'evento e le normative anti Covid 19 è gradita la prenotazione telefonando al 330 204153.